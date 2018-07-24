Минобороны заберёт у владельцев Toyota Prado и Volkswagen Touareg в случае войны

Toyota Prado

В Минобороны намерены забирать гражданские автомобили в случае военного положения, сообщают «Известия». Для нужд армии в первую очередь потребуются отечественные автомобили, однако если их не хватит, то в ход пойдут такие внедорожники, как Toyota Prado или Volkswagen Touareg.





«В случае военного положения эти автомобили могут временно мобилизоваться для нужд армии, пока со складов резервов не поступят новые транспортные средства. Владельцам за использование их машин предполагается выплата компенсаций», — уточнили в Минобороны.



В Минобороны отметили, что данные об автомобилях им передают не только ГИБДД и Росстат, но и Федеральная налоговая служба. На каждую машину изготавливается карточка, где будут указаны данные техосмотра.







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