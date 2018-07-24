В Первомайском сквере провалилась плитка

В Первомайском сквере Новосибирска начала проваливаться тротуарная плитка.


Об этом вечером 24 июля в редакцию НГС сообщил читатель
Об этом вечером 24 июля в редакцию НГС сообщил читатель


Дыра в тротуаре появилась недалеко от памятника, символизирующего сердце
Дыра в тротуаре появилась недалеко от памятника, символизирующего сердце


НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска по ситуации с плиткой.


В конце июня проблемы с тротуаром были в другом новосибирском парке, в парке «Городское начало» — тогда плитку смыл дождь.

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