В Первомайском сквере провалилась плитка
В Первомайском сквере Новосибирска начала проваливаться тротуарная плитка.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска по ситуации с плиткой.
В конце июня проблемы с тротуаром были в другом новосибирском парке, в парке «Городское начало» — тогда плитку смыл дождь.
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Елена Громкова
Фото очевидца