«Из последних сил держался за лодку»: сибиряк спас упавшего в воду рыбака

Сергей Лушков забрал упавшего рыбака в свою лодку, а затем взял его лодку на буксир
Сергей Лушков забрал упавшего рыбака в свою лодку, а затем взял его лодку на буксир

Новосибирец Сергей Лушков спас во время рыбалки незнакомого мужчину — тот неудачно упал с лодки и полчаса звал на помощь.


В прошлую субботу Сергей с компанией друзей был на Новосибирском водохранилище, они остановились между селом Верх-Ирмень и Красным Яром. Сергей оставил своих друзей на берегу, а сам отправился на лодке по водохранилищу. 


«Я любитель рыбалки, не смог удержаться — решил поплыть порыбачить, поехал на рыбалку, поплавал, уже было темно — поздние сумерки», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Лушков.


На другой лодке также в одиночку в это время рыбачил мужчина, который приехал на отдых с другой компанией. Рыбаки на лодках были на расстоянии примерно 350–450 метров от берега.


«Я от него ушёл в сторону вниз по течению Обского водохранилища. Пока было светло, я периодически поглядывал, что лодка стоит, значит, поди, ловит что-нибудь, — я его видел, пока было светло. Как стало смеркаться, я рыбачил — уже менее стал обращать внимание, чтобы зрение не напрягать», — вспоминает Сергей.


Внезапно Сергею с берега позвонили друзья — они попросили его доплыть до соседней лодки. Оказалось, что рыбака в ней уже нет — Сергей нашёл его в воде, мужчина не мог забраться обратно.


«Пообщавшись с ним, я понял: из последних сил он там за лодку держался. Пробовал он плыть до берега, у него не получилось — волна была тяжёлая. 


Он как выпал, получается: он так же стоял рыбачил, как я, хотел переплыть, начал поднимать якорь, другой рукой опёрся о борт. Рука соскользнула. Он опрокинулся и своим весом перевернул лодку. 


У той лодки вёсла деревянные на резиновых уключинах — её сложно перевернуть обратно», — говорит Сергей. Забраться на лодку потерпевший бедствие уже не смог.


Сергей забрал рыбака в свою лодку, а его лодку взял на буксир. Мужчина рассказал спасителю, что провёл в воде уже полчаса — его крики не слышали на берегу. После выяснилось, что, когда друзья решили позвонить пропавшему — он оказался недоступен, тогда с берега позвонили Сергею.


«Вода была тёплой, на улице было тепло — он не замёрз, иначе бы он раньше обессилел. Я считаю, что это один из тех моментов, что спас ему жизнь. Беда в том, что он был без спасательного жилета», — заключил Сергей. Он также добавил, что спасённый им рыбак был трезв.


Справа на фото лодка, которая перевернулась.
Справа на фото лодка, которая перевернулась.


На прошлой неделе НГС рассказывал о другом случае, когда рыбаку потребовалась помощь. Тогда мужчина также перевернулся на резиновой лодке — он дал газу недалеко от речного вокзала, ему на помощь пришли спасатели МАСС.

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