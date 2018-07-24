Погоду показывают: новосибирец обнаружил, что самые известные часы города обманывают прохожих

Новосибирец Андрей Морозов обнаружил, что часы на «Доме с часами» по утрам идут неправильно
Новосибирец Андрей Морозов обнаружил, что часы на «Доме с часами» по утрам идут неправильно

Читатель НГС Андрей Морозов обнаружил, что время на самых известных часах Новосибирска на крыше «Дома с часами» на Красном проспекте, 11 отличается от реального. За легендарными часами, которые отремонтировали и запустили после долгого простоя только в прошлом месяце, он наблюдал по утрам в течение нескольких дней и фотографировал разницу.


«Я иду на работу — а мне этот дом нравится, и я на него каждый день смотрю — разница во времени была минимум плюс-минус 5 минут, а максимум — 30–35 минут. Обычно в районе 9 утра каждый день наблюдал. В минус убегает сильно, в плюс минут на 5 где-то», — сообщил НГС Андрей Морозов.


В мэрии объяснили корреспонденту НГС, что уникальный механизм часов был в плохом состоянии и стоял несколько лет.


«В связи с уникальностью механизма для его бесперебойной работы требуется время. Отклонения в работе являются ожидаемыми для мастера, у него есть понимание о методах устранения данных неполадок. Все работы ведутся в рамках гарантийных обязательств и не требуют дополнительного финансирования», — заверили в пресс-центре мэрии.


Во время написания новости часы на Красном проспекте, 11 показывали точное время.


Часы в доме на Красном проспекте, 11 запустили 18 июня — на их восстановление потратили порядка 2 миллионов рублей.

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