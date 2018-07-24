Беременная сибирячка умерла после скитаний по больницам

Скорая привезла беременную девушку в больницу № 34 — там пациентка скончалась, по предварительным данным, из-за тромбоэмболии лёгочной артерии
Скорая привезла беременную девушку в больницу № 34 — там пациентка скончалась, по предварительным данным, из-за тромбоэмболии лёгочной артерии

Следственный комитет подтвердил смерть роженицы в новосибирской больнице № 34 — незадолго до смерти беременная сибирячка обошла несколько больниц города.


Информацию о гибели роженицы в городской больнице № 34 подтвердили в СУ СКР по Новосибирской области — такие данные появились накануне в СМИ. Сейчас следователи выясняют причины смерти сибирячки на шестом месяце беременности.


Свою проверку ведёт и комиссия министерства здравоохранения — на запрос НГС в ведомстве коротко сообщили, что «организован ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности при оказании медицинской помощи».


Как рассказал корреспонденту НГС источник в медицинском сообществе Новосибирска, инцидент произошёл ещё 9 июля 2018 года. Беременную девушку вместе с матерью привезла в больницу № 34 скорая помощь, которая забрала пациентку недалеко от лечебного учреждения — вероятнее всего, из поликлиники. 


«В скорой она ехала с мужем и мамой, там же начала вести себя неадекватно, [был] шок, срывать маску, просилась выйти»,


— отметил собеседник НГС.


По его информации, до того как беременная сибирячка почувствовала себя плохо, она пыталась попасть в городскую больницу № 1, областную больницу и в частную клинику.


«Она обращалась к нам в приёмный покой, на тот момент она была осмотрена <…> и на момент обращения показаний для госпитализации в роддом областной больницы не было», — пояснили НГС в новосибирской областной больнице, отметив, что в составе учреждения работает роддом третьего уровня (для рожениц с серьёзными патологиями и высокими рисками). 


Как отметил источник, у беременной были множественные тромбы (тромбоэмболия в лёгочной артерии), и врачи больницы № 34 просто не успели спасти ни девушку, ни ребёнка. Сибирячка скончалась очень быстро.


НГС продолжает выяснять обстоятельства инцидента. 


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