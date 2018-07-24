Беременная сибирячка умерла после скитаний по больницам
Следственный комитет подтвердил смерть роженицы в новосибирской больнице
Информацию о гибели роженицы в городской больнице
Свою проверку ведёт и комиссия министерства здравоохранения — на запрос НГС в ведомстве коротко сообщили, что «организован ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности при оказании медицинской помощи».
Как рассказал корреспонденту НГС источник в медицинском сообществе Новосибирска, инцидент произошёл ещё 9 июля 2018 года. Беременную девушку вместе с матерью привезла в больницу
«В скорой она ехала с мужем и мамой, там же начала вести себя неадекватно, [был] шок, срывать маску, просилась выйти»,
— отметил собеседник НГС.
По его информации, до того как беременная сибирячка почувствовала себя плохо, она пыталась попасть в городскую больницу
«Она обращалась к нам в приёмный покой, на тот момент она была осмотрена <…> и на момент обращения показаний для госпитализации в роддом областной больницы не было», — пояснили НГС в новосибирской областной больнице, отметив, что в составе учреждения работает роддом третьего уровня (для рожениц с серьёзными патологиями и высокими рисками).
Как отметил источник, у беременной были множественные тромбы (тромбоэмболия в лёгочной артерии), и врачи больницы
НГС продолжает выяснять обстоятельства инцидента.
Если вы знаете что-либо об этом трагическом случае, сообщайте в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по редакционному номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой