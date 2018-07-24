Массовое ДТП на алтайской трассе: одна из семи машин была с новосибирскими номерами

Авария случилась в 12:40 на въезде в Бийск
Авария случилась в 12:40 на въезде в Бийск

Днём 24 июля в Алтайском крае в массовую аварию попал Hyundai из Новосибирской области: всего в ДТП разбились пять легковых и два грузовых автомобиля.


«На трассе Барнаул — Горно-Алтайск в Зональном районе произошло ДТП. 7 автомобилей участвовали: 2 грузовика и 5 легковых. По предварительной информации, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию. 7 человек пострадавших есть. Погибших нет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.


Информации о том, кто из водителей мог быть виновником ДТП, у полиции пока нет. Из каких городов были пострадавшие, сейчас неизвестно.


В группе пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю добавили, что пострадавших увезли в ЦГБ Бийска.


Один автомобилей имел новосибирский номер — на фото заметно, что у Hyundai Creta разбит правый бок.


Были ли пострадавшие в Hyundai, сейчас выясняется
Были ли пострадавшие в Hyundai, сейчас выясняется


У автомобиля с новосибирскими номерами помят правый бок
У автомобиля с новосибирскими номерами помят правый бок


«Фура собрала 5 легковых и ещё одну фуру. Итог: 7 участников ДТП», — отмечается в группе «Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"» в соцсети «ВКонтакте».


На месте также работали сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю.


«Мы людей, которые были заблокированы, — разрезали автомобиль — и передавали сотрудникам скорой помощи», — рассказали в краевом управлении МЧС.


На месте работали 34 человека и 14 единиц техники, от МЧС — 13 человек и 4 единицы техники.


В полиции предполагают, что один из водителей не выдержал безопасную дистанцию
В полиции предполагают, что один из водителей не выдержал безопасную дистанцию


ДТП произошло на 336-м км трассы Р-256 в Зональном районе
ДТП произошло на 336-м км трассы Р-256 в Зональном районе


На месте потребовалась помощь врачей и МЧС
На месте потребовалась помощь врачей и МЧС


В ДТП погибших не было
В ДТП погибших не было


После аварии возле места происшествия собралась длинная пробка — водители не могли проехать участок. Один из очевидцев Валерий Жеранин ехал мимо с 12:40 до 13:40.


«Вскоре после авторазвязки на Бийской трассе началась пробка, движение в которой заняло времени около часа. За это время в сторону ДТП проехали две скорых в одну сторону. Две в обратную. Двигались очень медленно несколько метров с интервалом в 5 минут», — рассказал очевидец корреспонденту НГС в соцсети «ВКонтакте». 


Водители проезжали место ДТП около часа
Водители проезжали место ДТП около часа


Несколько метров машины проезжали по 5 минут
Несколько метров машины проезжали по 5 минут


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