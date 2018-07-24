Сибирячка родила ребёнка в торговом центре
Сегодня, 24 июля, женщина родила ребёнка в торговом центре «Заря» на улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска.
В 13:33 в скорую помощь поступил вызов в ТЦ «Заря», сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.
«Спустя 12 минут скорая помощь подъехала, [к этому времени] женщина уже родила ребёночка. Её осмотрели там, на месте. После осмотра женщину и ребёнка доставили в 6-й роддом», — описали ситуацию в минздраве.
В магазине канцелярских товаров, который располагается в здании ТЦ «Заря» сообщили, что у женщины родился мальчик.
В магазине «Пивная лавка» корреспонденту НГС рассказали, что роды были стремительными.
«Слышала, что роды были стремительные. <...> Благодаря продавцам, девчонки и ребёнка поймали и загораживали её, потому что на полу это всё. Это быстро очень произошло. Девчата её прям огородили, как стеной», — рассказала корреспонденту НГС сотрудника магазина «Пивная лавка».
Информация дополняется.
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Ольга Хмелевская
Скриншот yandex.ru/maps