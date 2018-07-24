А кое-кто ещё толстый: тысяча новосибирцев избавилась от ожирения за год

По официальной статистике, 58 тысячам жителей Новосибирской области нужно похудеть

Министерство здравоохранения России опубликовало статистику по ожирению за 2017 год — десяткам тысяч жителей Новосибирской области необходимо избавиться от лишних килограммов.







По статистике Минздрава РФ, опубликованной в июле, к 2017 году у 57 983 жителей (около 2% всех жителей) Новосибирской области врачи диагностировали ожирение. По информации ведомства, это меньше на 1005 человек, чем было в 2016 году.







Ожирение также диагностировали у 5016 новосибирских детей в возрасте до 14 лет (в 2016 году их было 4824), а также у 1891 подростка в возрасте 15–17 лет (в 2016 году — 1783 подростка).







Ситуация с ожирением серьёзна и в других регионах Сибири, сообщается в документе министерства. Лидером по заболеваемости в России стал Алтайский край, где в 2017 году зарегистрировали 127 тысяч жителей с ожирением. В Красноярском крае ожирение диагностировали у 52 тысяч человек, в Кемеровской области — у 43 тысяч человек, в Омской области — у 32,5 тысячи.







Меньше всего в Сибири страдают ожирением жители Республики Тыва — 3 тысячи человек, а также Республики Алтай — чуть больше 4 тысяч человек.







А по России самые маленькие цифры по ожирению — в Ненецком автономном округе, где в 2017 году было зарегистрировано 536 пациентов с ожирением (в 2016 году такой пациент в этом регионе был всего один).







Судя по официальной статистике, большинство новосибирцев признались, что едят нездоровую пищу почти ежедневно





В Москве ожирение диагностировали у 66 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — у 93,5 тысячи жителей. Всего, по информации Минздрава, около 2 миллионов жителей России страдают от ожирения.







В этом году глава Росстата вовсе заявил, что у 40% жителей России есть лишний вес, причина этого — в нездоровом питании. Большинство новосибирцев старше 14 лет признались аналитикам, что почти каждый день едят хлеб, рис, макароны, торты и конфеты. Как выяснил корреспондент НГС у экспертов, сибиряки толстеют не от хорошей жизни, а в том числе из-за низких зарплат.

