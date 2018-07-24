А кое-кто ещё толстый: тысяча новосибирцев избавилась от ожирения за год

По официальной статистике, 58 тысячам жителей Новосибирской области нужно похудеть
По официальной статистике, 58 тысячам жителей Новосибирской области нужно похудеть

Министерство здравоохранения России опубликовало статистику по ожирению за 2017 год — десяткам тысяч жителей Новосибирской области необходимо избавиться от лишних килограммов.


По статистике Минздрава РФ, опубликованной в июле, к 2017 году у 57 983 жителей (около 2% всех жителей) Новосибирской области врачи диагностировали ожирение. По информации ведомства, это меньше на 1005 человек, чем было в 2016 году.


Ожирение также диагностировали у 5016 новосибирских детей в возрасте до 14 лет (в 2016 году их было 4824), а также у 1891 подростка в возрасте 15–17 лет (в 2016 году — 1783 подростка).


Ситуация с ожирением серьёзна и в других регионах Сибири, сообщается в документе министерства. Лидером по заболеваемости в России стал Алтайский край, где в 2017 году зарегистрировали 127 тысяч жителей с ожирением. В Красноярском крае ожирение диагностировали у 52 тысяч человек, в Кемеровской области — у 43 тысяч человек, в Омской области — у 32,5 тысячи.


Меньше всего в Сибири страдают ожирением жители Республики Тыва — 3 тысячи человек, а также Республики Алтай — чуть больше 4 тысяч человек.


А по России самые маленькие цифры по ожирению — в Ненецком автономном округе, где в 2017 году было зарегистрировано 536 пациентов с ожирением (в 2016 году такой пациент в этом регионе был всего один).


Судя по официальной статистике, большинство новосибирцев признались, что едят нездоровую пищу почти ежедневно
Судя по официальной статистике, большинство новосибирцев признались, что едят нездоровую пищу почти ежедневно


В Москве ожирение диагностировали у 66 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — у 93,5 тысячи жителей. Всего, по информации Минздрава, около 2 миллионов жителей России страдают от ожирения.


В этом году глава Росстата вовсе заявил, что у 40% жителей России есть лишний вес, причина этого — в нездоровом питании. Большинство новосибирцев старше 14 лет признались аналитикам, что почти каждый день едят хлеб, рис, макароны, торты и конфеты. Как выяснил корреспондент НГС у экспертов, сибиряки толстеют не от хорошей жизни, а в том числе из-за низких зарплат.

Прочтений: 707
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено