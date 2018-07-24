У камерунских коз в Новосибирском зоопарке родились 15 козлят

Один из камерунских козлят попался на глаза фотографу Владимиру Шадрину на прошлой неделе
Один из камерунских козлят попался на глаза фотографу Владимиру Шадрину на прошлой неделе

С начала весны у камерунских коз в Новосибирском зоопарке родилось больше десятка козлят — одного из последних появившихся на свет детёнышей недавно снял фотограф Владимир Шадрин.


«Голов 15 точно в этом году родилось. Они содержатся группами, их несколько групп у нас сидит», — отметили Новосибирском зоопарке.


Камерунские козы живут в зоопарке около 10 лет.


В середине июня Владимир Шадрин демонстрировал фотографии детёныша другого парнокопытного животного: тогда в семье лосей родился лосёнок.

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