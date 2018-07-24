У камерунских коз в Новосибирском зоопарке родились 15 козлят
С начала весны у камерунских коз в Новосибирском зоопарке родилось больше десятка козлят — одного из последних появившихся на свет детёнышей недавно снял фотограф Владимир Шадрин.
«Голов 15 точно в этом году родилось. Они содержатся группами, их несколько групп у нас сидит», — отметили Новосибирском зоопарке.
Камерунские козы живут в зоопарке около 10 лет.
В середине июня Владимир Шадрин демонстрировал фотографии детёныша другого парнокопытного животного: тогда в семье лосей родился лосёнок.
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Елена Громкова
Фото Владимира Шадрина