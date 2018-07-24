Во время занятий военные посадили вертолёт на дорогу

Под Новосибирском прошли занятия спецназа Центрального военного округа: военные на вертолётах задержали машину с условными террористами.







По информации пресс-службы ЦВО, в учениях спецназа были задействованы вертолёты Ми-8 АМТШВ «Терминатор» и Ми-24.







«Группа спецназа была поднята по тревоге, осуществила посадку на вертолёт Ми-8 АМТШВ "Терминатор" и была переброшена в район выполнения операции. Поддержку группы с воздуха выполнял вертолёт Ми-24, который произвёл предупредительные выстрелы с авиационной пушки <…>. Затем спецназ совершил десантирование посадочным способом, занял оборону участка и выполнил захват условных террористов», — сообщили в пресс-службе ЦВО.







Спецназ подняли по тревоге





Во время тренировки спецназовцы также отработали атаку противника с воздуха, посадку вертолёта на неподготовленную площадку и десантирование с вертолёта.







«Полигоном никаким не обозначаем. Просто была выбрана незнакомая площадка», — добавили в пресс-службе ЦВО





Справка: Вертолёт Ми-8 АМТШ «Терминатор» — современный многоцелевой военно-транспортный вертолёт, предназначенный для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Этот вертолёт создан с учётом всестороннего анализа опыта применения российской вертолётной техники в боевых действиях в различных горячих точках.







На прошлой неделе в Новосибирской области прошла тренировка лётчиков, которые в этом году окончили военный авиационный вуз. Выпускники устроили ночные полёты на вертолётах Ми-24 и Ми-8 АМТШВ «Терминатор».

