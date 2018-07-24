Военные посадили вертолёт на дорогу под Новосибирском

Во время занятий военные посадили вертолёт на дорогу  
Во время занятий военные посадили вертолёт на дорогу  

Под Новосибирском прошли занятия спецназа Центрального военного округа: военные на вертолётах задержали машину с условными террористами.


По информации пресс-службы ЦВО, в учениях спецназа были задействованы вертолёты Ми-8 АМТШВ «Терминатор» и Ми-24.


«Группа спецназа была поднята по тревоге, осуществила посадку на вертолёт Ми-8 АМТШВ "Терминатор" и была переброшена в район выполнения операции. Поддержку группы с воздуха выполнял вертолёт Ми-24, который произвёл предупредительные выстрелы с авиационной пушки <…>. Затем спецназ совершил десантирование посадочным способом, занял оборону участка и выполнил захват условных террористов», — сообщили в пресс-службе ЦВО.


Спецназ подняли по тревоге
Спецназ подняли по тревоге


Во время тренировки спецназовцы также отработали атаку противника с воздуха, посадку вертолёта на неподготовленную площадку и десантирование с вертолёта.


«Полигоном никаким не обозначаем. Просто была выбрана незнакомая площадка», — добавили в пресс-службе ЦВО


Справка: Вертолёт Ми-8 АМТШ «Терминатор» — современный многоцелевой военно-транспортный вертолёт, предназначенный для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Этот вертолёт создан с учётом всестороннего анализа опыта применения российской вертолётной техники в боевых действиях в различных горячих точках.


На прошлой неделе в Новосибирской области прошла тренировка лётчиков, которые в этом году окончили военный авиационный вуз. Выпускники устроили ночные полёты на вертолётах Ми-24 и Ми-8 АМТШВ «Терминатор».

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