Военные посадили вертолёт на дорогу под Новосибирском
Под Новосибирском прошли занятия спецназа Центрального военного округа: военные на вертолётах задержали машину с условными террористами.
По информации пресс-службы ЦВО, в учениях спецназа были задействованы вертолёты Ми-8 АМТШВ «Терминатор» и Ми-24.
«Группа спецназа была поднята по тревоге, осуществила посадку на вертолёт Ми-8 АМТШВ "Терминатор" и была переброшена в район выполнения операции. Поддержку группы с воздуха выполнял вертолёт Ми-24, который произвёл предупредительные выстрелы с авиационной пушки <…>. Затем спецназ совершил десантирование посадочным способом, занял оборону участка и выполнил захват условных террористов», — сообщили в пресс-службе ЦВО.
Во время тренировки спецназовцы также отработали атаку противника с воздуха, посадку вертолёта на неподготовленную площадку и десантирование с вертолёта.
«Полигоном никаким не обозначаем. Просто была выбрана незнакомая площадка», — добавили в пресс-службе ЦВО
Справка: Вертолёт Ми-8 АМТШ «Терминатор» — современный многоцелевой военно-транспортный вертолёт, предназначенный для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Этот вертолёт создан с учётом всестороннего анализа опыта применения российской вертолётной техники в боевых действиях в различных горячих точках.
На прошлой неделе в Новосибирской области прошла тренировка лётчиков, которые в этом году окончили военный авиационный вуз. Выпускники устроили ночные полёты на вертолётах Ми-24 и Ми-8 АМТШВ «Терминатор».
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Александр Сильченко
Фото предоставлены пресс-службой ЦВО