На известного строителя напали возле дома: исполнитель взял заказ за 60 тысяч

Перед открытием аквапарка Пётр Овчинников не сомневался, что его крупнейший проект станет одной из главных достопримечательностей Новосибирска наряду с оперным театром
Перед открытием аквапарка Пётр Овчинников не сомневался, что его крупнейший проект станет одной из главных достопримечательностей Новосибирска наряду с оперным театром

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела о покушении на топ-менеджера крупной строительной фирмы — по данным источников НГС, нападение было совершено на председателя правления группы компаний «Кварсис» Петра Овчинникова, построившего, в частности, аквапарк. 


Под суд пойдёт 23-летний новосибирец с шестью классами образования, которого, по версии следствия, наняли, чтобы напасть на бизнесмена. «Он два раза пытался причинить тяжкий вред здоровью одному из руководителей <…> группы компаний "Кварсис"», — рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Железнодорожного района Новосибирска Владимир Мишин.


Как следует из материалов уголовного дела, 4 декабря 2017 года обвиняемый пришёл к дому бизнесмена в Железнодорожном районе и стал ждать, когда тот пойдёт на работу. Нападавший был в тёмной неприметной одежде, на лицо он натянул шарф, оставив открытыми только глаза. 


Когда предприниматель вышел на улицу, мужчина на него напал и несколько раз ударил по голове рукой, в которой был какой-то твёрдый предмет. У бизнесмена пошла кровь.


«В это время, к счастью потерпевшего, соседка <…> проходила, она увидела всё происходящее и закричала. Нападающий испугался и убежал», — описал ситуацию Владимир Мишин.


По его словам, 13 декабря обвиняемый снова вернулся к дому бизнесмена, с собой он взял газовый баллончик и молоток. Но предприниматель к этому времени уже принял меры предосторожности: нанял охранника и сообщил ему приметы мужчины, который ранее на него набросился.


Когда охранник обходил территорию, то заметил возле дома подозрительного человека со схожими приметами и сообщил об этом в полицию. Приехавшие полицейские попытались задержать обвиняемого, но тот стал сопротивляться и ударил по лицу одного из сотрудников полиции. Тем не менее мужчину скрутили и доставили в отдел.


Как пояснил Владимир Мишин, обвиняемый и бизнесмен оказались между собой не знакомы, а напасть на предпринимателя мужчина решил, потому что ему за это пообещали деньги. 


В уголовном деле есть доказательства того, что обвиняемый взялся за нападение за 60 тысяч рублей.


«Заказчик на данный момент не установлен, уголовное дело выделено в отдельное производство. Проводится расследование», — уточнил заместитель прокурора района.


Задержанный мужчина сейчас под стражей. Его обвиняют в трёх преступлениях — в «покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 3 ст. 30, п. «г, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), в «приготовлении к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 30, п. «г, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и в «применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).


Как сообщил Владимир Мишин, свою вину мужчина не признаёт. Обвиняемый утверждает, что не нападал и не собирался нападать на предпринимателя, а возле его дома оказался случайно. Также арестованный пояснял, что молоток ему нужен был для работы, а газовый баллончик — для самообороны.


Владимир Мишин уже утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Сегодня оно поступит в Железнодорожный районный суд Новосибирска.


Имя и фамилию потерпевшего в прокуратуре района не называют. Осведомлённый источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что речь идёт о председателе правления ГК «Кварсис» Петре Овчинникове. Сведения о возможном покушении на бизнесмена появились ещё в декабре 2017 года, но тогда их официально не комментировали ни полиция, ни СК, ни сама компания. Тогда корреспондент НГС обращалась за комментариями в строительный холдинг, но и там эту информацию не подтвердили.


«Данную информацию мы не подтверждаем и слухи не комментируем. Пётр Владимирович работает в своём обычном плотном графике. В связи с большой загрузкой он не сможет пообщаться по телефону», — сообщали 14 декабря в ГК «Кварсис» в ответ на запрос редакции. Корреспондент НГС направила новый запрос в строительный холдинг, но ответа пока не получила. 


Группа компаний «Кварсис» известна как инвестор и генподрядчик строительства новосибирского аквапарка: он открылся осенью 2016 года и на тот момент был самым крупным в России.

Прочтений: 6392
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено