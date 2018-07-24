На известного строителя напали возле дома: исполнитель взял заказ за 60 тысяч

Перед открытием аквапарка Пётр Овчинников не сомневался, что его крупнейший проект станет одной из главных достопримечательностей Новосибирска наряду с оперным театром

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела о покушении на топ-менеджера крупной строительной фирмы — по данным источников НГС, нападение было совершено на председателя правления группы компаний «Кварсис» Петра Овчинникова, построившего, в частности, аквапарк.







Под суд пойдёт 23-летний новосибирец с шестью классами образования, которого, по версии следствия, наняли, чтобы напасть на бизнесмена. «Он два раза пытался причинить тяжкий вред здоровью одному из руководителей <…> группы компаний "Кварсис"», — рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Железнодорожного района Новосибирска Владимир Мишин.







Как следует из материалов уголовного дела, 4 декабря 2017 года обвиняемый пришёл к дому бизнесмена в Железнодорожном районе и стал ждать, когда тот пойдёт на работу. Нападавший был в тёмной неприметной одежде, на лицо он натянул шарф, оставив открытыми только глаза.





Когда предприниматель вышел на улицу, мужчина на него напал и несколько раз ударил по голове рукой, в которой был какой-то твёрдый предмет. У бизнесмена пошла кровь.







«В это время, к счастью потерпевшего, соседка <…> проходила, она увидела всё происходящее и закричала. Нападающий испугался и убежал», — описал ситуацию Владимир Мишин.







По его словам, 13 декабря обвиняемый снова вернулся к дому бизнесмена, с собой он взял газовый баллончик и молоток. Но предприниматель к этому времени уже принял меры предосторожности: нанял охранника и сообщил ему приметы мужчины, который ранее на него набросился.







Когда охранник обходил территорию, то заметил возле дома подозрительного человека со схожими приметами и сообщил об этом в полицию. Приехавшие полицейские попытались задержать обвиняемого, но тот стал сопротивляться и ударил по лицу одного из сотрудников полиции. Тем не менее мужчину скрутили и доставили в отдел.







Как пояснил Владимир Мишин, обвиняемый и бизнесмен оказались между собой не знакомы, а напасть на предпринимателя мужчина решил, потому что ему за это пообещали деньги.





В уголовном деле есть доказательства того, что обвиняемый взялся за нападение за 60 тысяч рублей.







«Заказчик на данный момент не установлен, уголовное дело выделено в отдельное производство. Проводится расследование», — уточнил заместитель прокурора района.







Задержанный мужчина сейчас под стражей. Его обвиняют в трёх преступлениях — в «покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 3 ст. 30, п. «г, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), в «приготовлении к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 30, п. «г, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и в «применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).





Как сообщил Владимир Мишин, свою вину мужчина не признаёт. Обвиняемый утверждает, что не нападал и не собирался нападать на предпринимателя, а возле его дома оказался случайно. Также арестованный пояснял, что молоток ему нужен был для работы, а газовый баллончик — для самообороны.







Владимир Мишин уже утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Сегодня оно поступит в Железнодорожный районный суд Новосибирска.







Имя и фамилию потерпевшего в прокуратуре района не называют. Осведомлённый источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что речь идёт о председателе правления ГК «Кварсис» Петре Овчинникове. Сведения о возможном покушении на бизнесмена появились ещё в декабре 2017 года, но тогда их официально не комментировали ни полиция, ни СК, ни сама компания. Тогда корреспондент НГС обращалась за комментариями в строительный холдинг, но и там эту информацию не подтвердили.





«Данную информацию мы не подтверждаем и слухи не комментируем. Пётр Владимирович работает в своём обычном плотном графике. В связи с большой загрузкой он не сможет пообщаться по телефону», — сообщали 14 декабря в ГК «Кварсис» в ответ на запрос редакции. Корреспондент НГС направила новый запрос в строительный холдинг, но ответа пока не получила.







Группа компаний «Кварсис» известна как инвестор и генподрядчик строительства новосибирского аквапарка: он открылся осенью 2016 года и на тот момент был самым крупным в России.

