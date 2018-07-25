Сыро и прохладно: в Новосибирске задержатся дожди
Синоптики составили прогноз на ближайшие два дня: в Новосибирске задержится прохладная погода с дождями.
«25 июля вероятен небольшой дождь, ближе к утру он прекратится, и будет без осадков. Ветер северный, 5–10 метров в секунду. Температура ночью составит
Согласно прогнозу, завтра ночью воздух в Новосибирске прогреется до
«Циклон отходит, интенсивность его ослабевает. Он уходит на юго-восток. <…> Облачности достаточно много, поэтому прояснения будут кратковременные», — добавила Виноградова.
На днях новосибирские синоптики объяснили природу происхождения утреннего тумана и отметили, что туманы и непогода не задержатся в городе надолго. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.Погода.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой