Два новосибирца открыли на площади Калинина кафе с семицветной шаурмой и картошкой на палочке

Небольшая точка уличной еды «Мясо и лаваш» открылась на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска — она заняла угловое помещение в двухэтажном торговом комплексе на Красном проспекте, 186/1.







Для обоих предпринимателей закусочная стала первым опытом в общепите





Заведение открыли два молодых предпринимателя. Один из них — Илья Кузьмин — до этого не имел опыта в ресторанном бизнесе и занимался автомобилями, второй — Дмитрий Заяц — работал барменом.







Основное блюдо в закусочной — шаурма, которую здесь делают, используя лаваш семи разных цветов.







За прилавком стоят сами создатели точки





Как рассказал корреспонденту НГС Илья Кузьмин, идея добавить красок этому традиционному блюду у предпринимателей появилась после того, как в городе стали появляться бургерные с разноцветными булочками. Молодые люди решили не останавливаться на двух-трёх цветах и сейчас имеют в запасе, как правило, шесть-семь лавашей различных оттенков.







Шаурма в «Мясо и лаваш» стоит от 139 рублей, от цвета цена не зависит





«Большинство случайных посетителей удивляются, но те, кто приходят снова, почти всегда заказывают цветную шаурму. Белую спрашивают редко, так что мы этот лаваш берем в минимальных количествах», — говорит Илья.







Цветной лаваш пекут для заведения специально, добавляя в тесто пищевые красители. Шаурму в заведении делают трёх разных размеров, а цены на блюдо начинаются от 139 рублей.







Публикация от Мясо и Лаваш (@myasoilavash) 16 Июл 2018 в 10:50 PDT





Кроме шаурмы в заведении готовят канадский вариант картошки фри под названием «путин» (с ударением на «и») и витой картофель на палочке.







Необычные заведения с шаурмой появляются в последнее время всё чаще. Так, в конце прошлой недели на улице Романова открылось кафе Chef`s Doner Kebab с шаурмой в турецком стиле. А путин нескольких видов можно попробовать в баре Fry.

