С мигалкой можно всё: автоинспекторы ГИБДД встали на тротуаре и попались на видео

Новосибирские блогеры сняли инспекторов ГИБДД, вставших на пешеходной дорожке у ГПНТБ
Новосибирские блогеры сняли инспекторов ГИБДД, вставших на пешеходной дорожке у ГПНТБ

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов опубликовали на YouTube-канале «Новосибирский» видео о нарушениях инспекторами ДПС правил дорожного движения на площади Пименова возле ГПНТБ. 


«Это вот в июле было, когда у ГПНТБ готовился митинг [против повышения пенсионного возраста]. Смотрю стоят инспекторы на тротуаре, а там знаки стоят: пешеходная зона, 3.27 (остановка в этом месте запрещена. — И.К.), бордюром всё огорожено, чтоб никто не заезжал. А инспекторы туда сами заезжают. <…> Им там стоять можно было бы, но с включёнными маячками. <…> А второй случай был наутро: ехал по Кирова, а там на полосе общественного транспорта инспекторы стоят», — сообщил Денис Новичков.


В ролике блогеры указали инспекторам ГИБДД на нарушение правил. В одном случае полицейский согласился с замечанием и тут же включил проблесковые маячки на автомобиле, а во втором — представитель ГИБДД долго выяснял отношения с блогером: снимал его на мобильный телефон и требовал представиться.



Корреспондент НГС отправил запрос в ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать нарушение ПДД автоинспекторами.


В конце мая новосибирские блогеры выложили на своём канале видео о нарушении ПДД на Красном проспекте автомобилями с дипломатическими номерами. Начальник автоинспекции Новосибирской области Сергей Штельмах заявил, что ГИБДД  будет расследовать это нарушение

Прочтений: 9807
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (41)41
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено