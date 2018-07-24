С мигалкой можно всё: автоинспекторы ГИБДД встали на тротуаре и попались на видео

Новосибирские блогеры сняли инспекторов ГИБДД, вставших на пешеходной дорожке у ГПНТБ

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов опубликовали на YouTube-канале «Новосибирский» видео о нарушениях инспекторами ДПС правил дорожного движения на площади Пименова возле ГПНТБ.







«Это вот в июле было, когда у ГПНТБ готовился митинг [против повышения пенсионного возраста]. Смотрю стоят инспекторы на тротуаре, а там знаки стоят: пешеходная зона, 3.27 (остановка в этом месте запрещена. — И.К.), бордюром всё огорожено, чтоб никто не заезжал. А инспекторы туда сами заезжают. <…> Им там стоять можно было бы, но с включёнными маячками. <…> А второй случай был наутро: ехал по Кирова, а там на полосе общественного транспорта инспекторы стоят», — сообщил Денис Новичков.







В ролике блогеры указали инспекторам ГИБДД на нарушение правил. В одном случае полицейский согласился с замечанием и тут же включил проблесковые маячки на автомобиле, а во втором — представитель ГИБДД долго выяснял отношения с блогером: снимал его на мобильный телефон и требовал представиться.











Корреспондент НГС отправил запрос в ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать нарушение ПДД автоинспекторами.







В конце мая новосибирские блогеры выложили на своём канале видео о нарушении ПДД на Красном проспекте автомобилями с дипломатическими номерами. Начальник автоинспекции Новосибирской области Сергей Штельмах заявил, что ГИБДД будет расследовать это нарушение.