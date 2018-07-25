«Где посадки?»: дачникам грозят штрафы за работу на огороде — юрист рассказал, как избежать проблем

Этим летом российских дачников предупредили о штрафах за посадку неправильной картошки, установку неправильного туалета и даже вырубку старых деревьев на собственном участке. Россельхознадзор в итоге заявил, что это фейк, однако российское законодательство по-прежнему настолько извилистое, что разобраться в нем сложно даже бывалому дачнику. Сеть городских порталов с помощью председателя Челябинской коллегии адвокатов «Перспектива» Александра Щербинина выясняла, как и что можно сажать в своем огороде так, чтобы за это не посадили.





Не каждый дачник догадывается, что даже небольшой костёр на участке может обернуться штрафом





Штрафы за картошку





Один из нашумевших слухов — наказание рублем садоводов, которые используют прошлогодний урожай для нового посева. За это обещают от 500 до 1000 рублей штрафа. Впрочем, Административный кодекс этот миф развенчивает: санкции ждут тех, кто занят в сельскохозяйственном бизнесе, — руководителей в отраслевых производственных и научно-производственных предприятиях, на семенных станциях; сельхозкооперативы, ГУПы и МУПы с лицензией на право семеноводства. Цена наказания — от 300 рублей до 10 тысяч.





Штраф за больную яблоню





Еще один спорный момент — можно ли на своем участке избавляться от деревьев, которые больше не плодоносят? Некоторые эксперты считают это нарушением, за которое положено заплатить от 5 до 50 тысяч рублей (согласно расценкам КоАП). На деле же запрет на хаотичную рубку и пересадку деревьев есть, и он прописан в «Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда». Однако в документе говорится о придомовых и жилищных комплексах, а не об участках с разрешением на садоводство.





Вывод: если дачник срубит больное или мертвое дерево у себя на даче, ему за это ничего не будет.





Штраф за дрова от соседа





Другое дело — заготовка дров, которая контролируется статьёй 8.28 Кодекса об административных нарушениях. Нелегальный дровяник обернётся гражданину штрафом до 5 тысяч рублей (даже если вы купили его у соседа). А если запасы дров делали вы сами и при этом орудовали пилой — надзорные органы конфискуют инструмент и выпишут штраф. В случае с должностными и юридическими лицами суммы взысканий возрастают до 50 тысяч и 400–700 тысяч рублей соответственно.





В начале года Госдума разрешила гражданам собирать в лесу валежник — сухие деревья или их части, без оформления разрешения. Изменения начнут работать с 1 января 2019 года.





Следите за сорняками на вашем участке и не давайте им переползать к соседям — за это, оказывается, можно попасть на штраф





Штраф за сорняки





Достаточно будет соседу нажаловаться, что сорняки с вашего участка мигрируют к нему, и вам придется заплатить. В этом случае на защиту почвы встают сразу два кодекса — Земельный и Административный. Расценки за сорные травы колеблются от 20 до 50 тысяч рублей для простых граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 700 тысяч рублей для юридических.





Дисклеймер: в данном случае речь идет о сорняках, серьезно угрожающих земле. А не об одуванчиках и клевере.





В некоторых случаях доказать нарушение довольно сложно: например, вред почве из-за «неправильного» туалета





Штраф за вредный туалет





Неприятный сюрприз поджидает дачника, установившего «неправильный» туалет: все по тому же Административному кодексу гражданина могут оштрафовать на 3–5 тысяч рублей, если то, что им «было отпущено», испортит плодородную почву. Для безопасности садоводам даже порекомендовали строить уборные определенных типов: надворная постройка — установленная на краю участка кабинка, люфт-клозет (с выгребным люком снаружи) и пудр-клозет (где содержимое выгребной ямы засыпается опилками или сухой землей).





Впрочем, на практике такие нарушения всплывают редко. Во-первых, целенаправленные рейды по дачным клозетам — это что-то из разряда фантастики, а во-вторых, ваш ущерб почве (а именно за это вам придется в случае чего заплатить) надзорным органам еще предстоит доказать.





Штраф за склад мусора и костры





Разжигать костры на даче — противозаконно, за это в КоАП предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей. В сезон природных пожаров сумма штрафа увеличивается: до 4 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 тысяч для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей для юридических лиц.





За хранение мусора, разрушающего почву, нерадивому садоводу придется выложить до двух тысяч рублей.





Если ваш участок крайний, будьте готовы следить за лесом, примыкающим к нему





Штраф за лес





Если ваш участок крайний, то на вас лежит обязанность ухаживать за лесом. Конечно, не за всем, а лишь первыми десятью метрами — территория должна быть прибрана от мусора, сухих веток и листьев, горючих материалов. В противном случае вас ждёт штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.





Если идея следить за поляной вам не нравится, отгородитесь от леса противопожарным барьером или полуметровым окопом.





Впрочем, у дачной жизни есть жирные плюсы: свежий воздух, свежая зелень, овощи, которые, кстати, можно беспрепятственно продавать. Штрафами и налогами дачные излишки не облагаются, но для перестраховки заручитесь справкой от садоводческого товарищества или местной администрации о том, что продукция выращена на собственном участке. Или идите на местные рынки — в крупных городах, например Челябинске, гордума решила выделить на рынках места для садоводов и частников.





Еще один бонус — на даче можно прописаться, соответствующее решение еще в 2008 году вынес Конституционный суд. С 1 января 2019 года упростятся правила регистрации в садоводческих и дачных партнерствах, поэтому прописаться на своих сотках будет так же легко, как и в коттеджном поселке: достаточно обратиться с заявлением в миграционную службу и предоставить документы на участок и жилье.