Три тысячи новосибирцев остались без отпуска из-за долгов за отопление и горячую воду

Из-за долгов по коммуналке улететь в отпуск не смог 3491 человек

Неплательщикам за горячую воду и отопление ограничили выезд за границу — под санкции судебных приставов попал 3491 человек.







По информации пресс-службы «Сибирской генерирующей компании», большинство неплательщиков узнаёт о своих долгах в аэропорту, перед вылетом.





«Судебное решение, как правило, застает неплательщиков врасплох — о том, что приставы-исполнители "обрезали им крылья", должники нередко узнают уже в аэропорту. <…> Должникам приходится оплачивать не только накопленный долг за потребленные услуги, но и судебные издержки, а также пеню за просрочку платежа», — сообщили в пресс-службе СГК.





В энергокомпании отмечают, что в отношении неплательщиков применяются различные меры наказания: арест вкладов, счетов и карт, бытовой техники, движимого имущества, в том числе автомобилей, а летом, в период отпусков, самый эффективный способ — ограничение на выезд должника из страны.





В июне в Новосибирском районе возле домов микрорайона «Пригородный простор» появились тяжёлые чёрные конусы с надписями «Здесь живёт должник!»: таким способом потребительский кооператив решил бороться с должниками, которые месяцами и даже годами не платят за коммунальные услуги.