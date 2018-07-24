Фото: около метро «Речной вокзал» разверзлась огромная яма

Яма разверзлась на повороте к парковке у «Старого дома»

Недалеко от станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска провалился асфальт.







Огромная яма образовалась на улице Большевистской на повороте к парковке у театра «Старый дом». Фото с провалом корреспондент НГС сделал сегодня, 24 июля, в двенадцатом часу дня. К этому времени яму огородили и обозначили сигнальной ленточкой.







Редакция НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, из-за чего провалился асфальт и когда его отремонтируют.







Провал достигает нескольких десятков сантиметров в глубину





Яму обозначили сигнальной лентой





Накануне утром асфальт провалился в центре Новосибирска — на улице Революции под землю ушла припаркованная «Хонда».

