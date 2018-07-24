Потоп на Ипподромской: на площадь Будагова хлынула 40-градусная вода

Днём 24 июля в Октябрьском районе Новосибирска прорвало водопровод — вода хлынула по улицам Инской, Ипподромской и Большевистской. 


Вода из прорванного трубопровода затопила несколько улиц
Вода из прорванного трубопровода затопила несколько улиц


В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» пояснили, что прорыв произошёл на трубопроводе во время испытаний в зоне ТЭЦ-2.


«Фонтанов, провалов и пострадавших не было. Место прорыва отключили и локализовали. Вода в пределах допустимого <…> температура воды 40 градусов», — добавили в пресс-службе энергокомпании.


Место прорыва 
Место прорыва 


Теплотрассу прорвало во время испытаний
Теплотрассу прорвало во время испытаний


В июне на газоне в Железнодорожном районе из-под земли забил фонтан: вода залила проезжую часть на площади Трубникова. 

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