Дачник сильно обгорел и попал в реанимацию после взрыва газового баллона

Несчастный случай произошёл вечером 23 июля: пострадавший попал в реанимацию

Вечером 23 июля в садовом обществе «Вега-1» под Новосибирском произошёл несчастный случай: мужчина пострадал при взрыве газового баллона.







«В ожоговое отделение поступил пострадавший из Бердска: в садовом обществе "Вега-1" взорвался газовый баллон для портативной газовой плитки», — рассказал корреспонденту НГС источник в экстренных службах региона, уточнив, что пострадавший в реанимации.







Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск», литровый газовый баллон взорвался в руках у дачника. Родственники привезли 63-летнего мужчину в больницу. Врачи выяснили, что у него обожжено 40% тела: сильно пострадали голова, плечи и руки. Взять объяснение с пострадавшего инспекторы пожарного надзора пока не могут — он в тяжёлом состоянии.

