Два грузовика сошлись в смертельном ДТП на трассе
Ночью 24 июля на трассе в Новосибирской области столкнулись два грузовика: один из водителей погиб.
ДТП с участием двух машин случилось в четвёртом часу ночи на Ленинск-Кузнецкой трассе в Тогучинском районе, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
«Два грузовика [ехали] в попутном направлении, водитель одного из автомобилей погиб», — рассказал источник.
Подробности произошедшего пока неизвестны.
Очевидцы в соцсетях уточняют, что трагедия произошла возле села Новоабышево.
В прошлом месяце смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Р-255 «Сибирь»
в Мошковском районе — тогда погиб пассажир одной из машин.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова