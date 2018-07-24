Два грузовика сошлись в смертельном ДТП на трассе

Авария с участием грузовиков закончилась гибелью одного из водителей
Авария с участием грузовиков закончилась гибелью одного из водителей

Ночью 24 июля на трассе в Новосибирской области столкнулись два грузовика: один из водителей погиб.


ДТП с участием двух машин случилось в четвёртом часу ночи на Ленинск-Кузнецкой трассе в Тогучинском районе, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.


«Два грузовика [ехали] в попутном направлении, водитель одного из автомобилей погиб», — рассказал источник.


Подробности произошедшего пока неизвестны.


Очевидцы в соцсетях уточняют, что трагедия произошла возле села Новоабышево.


В прошлом месяце смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Р-255 «Сибирь»

в Мошковском районе — тогда погиб пассажир одной из машин.

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