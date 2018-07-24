Лучше объехать: на перекрёстке в тихом центре погасли светофоры
Утром 24 июля на пересечении улиц Максима Горького и Советской в Железнодорожном районе Новосибирска отключились светофоры.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофоров подтвердили.
«Аварийное отключение. Бригада на месте, уже работает. Работу светофора восстановят в течение полутора часов», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, на улице Максима Горького собрался затор. Скорость автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч.
Зачастую светофоры в Новосибирске перестают работать из-за дождя. Так, 23 июля по этой причине отключились светофоры на перекрёстке Ипподромской и Писарева, в в середине июня – сразу в нескольких местах.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова