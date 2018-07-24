Лучше объехать: на перекрёстке в тихом центре погасли светофоры

Специалисты уже приступили к ремонту светофора
Специалисты уже приступили к ремонту светофора

Утром 24 июля на пересечении улиц Максима Горького и Советской в Железнодорожном районе Новосибирска отключились светофоры.


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофоров подтвердили.


«Аварийное отключение. Бригада на месте, уже работает. Работу светофора восстановят в течение полутора часов», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, на улице Максима Горького собрался затор. Скорость автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч.


Зачастую светофоры в Новосибирске перестают работать из-за дождя. Так, 23 июля по этой причине отключились светофоры на перекрёстке Ипподромской и Писарева, в в середине июня – сразу в нескольких местах.

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