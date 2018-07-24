Самую романтичную пару из НОВАТа позвали на телешоу «Большой балет»

Николай Мальцев и Ксения Захарова впервые представят Новосибирск на шоу «Большой балет»

Солисты Новосибирского театра оперы и балета Николай Мальцев и Ксения Захарова примут участие в третьем сезоне шоу «Большой балет» на телеканале «Россия Культура».







Съемки телешоу уже начались — они проходят на киностудии «Мосфильм», рассказали в Новосибирском театре оперы и балета.







«Участие в проекте нового сезона подтвердили 15 танцовщиков в возрасте от 18 лет из российских городов — Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Казани и из разных стран мира — из Чехии, Бразилии, Японии. Ведущими проекта "Большой балет–2018" станут звезда мировой величины — прима-балерина Большого театра России, этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова и актёр, театральный режиссер, экс-директор Латвийской Национальной оперы Андрейс Жагарс. Оценивать выступления участников будет высокопрофессиональное жюри, в составе которого признанные звезды мирового балета. Именно они и выберут победителя проекта в номинациях "Лучший дуэт", "Лучшая балерина" и "Лучший танцовщик"», — сообщили в НОВАТе.







В театре уточнили, что новосибирские артисты впервые принимают участие в шоу «Большой балет».







В начале года Николай Мальцев сделал Ксении Захаровой предложение прямо на сцене. В тот вечер они играли главные роли в балете «Ромео и Джульетта». В самом конце, когда артисты вышли на поклон, Николай достал из-за кулис коробочку с кольцом и встал на одно колено, сорвав бурные овации зрителей. Девушка согласилась.









В мае Николай Мальцев и Ксения Захарова приняли участие в церемонии вручения «Народной премии НГС»: они объявили победителя в номинации «Супермаркет года».