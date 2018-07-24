Самую романтичную пару из НОВАТа позвали на телешоу «Большой балет»

Николай Мальцев и Ксения Захарова впервые представят Новосибирск на шоу «Большой балет»
Николай Мальцев и Ксения Захарова впервые представят Новосибирск на шоу «Большой балет»

Солисты Новосибирского театра оперы и балета Николай Мальцев и Ксения Захарова примут участие в третьем сезоне шоу «Большой балет» на телеканале «Россия Культура».


Съемки телешоу уже начались — они проходят на киностудии «Мосфильм», рассказали в Новосибирском театре оперы и балета.


«Участие в проекте нового сезона подтвердили 15 танцовщиков в возрасте от 18 лет из российских городов — Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Казани и из разных стран мира — из Чехии, Бразилии, Японии. Ведущими проекта "Большой балет–2018" станут звезда мировой величины — прима-балерина Большого театра России, этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова и актёр, театральный режиссер, экс-директор Латвийской Национальной оперы Андрейс Жагарс. Оценивать выступления участников будет высокопрофессиональное жюри, в составе которого признанные звезды мирового балета. Именно они и выберут победителя проекта в номинациях "Лучший дуэт", "Лучшая балерина" и "Лучший танцовщик"», — сообщили в НОВАТе.


В театре уточнили, что новосибирские артисты впервые принимают участие в шоу «Большой балет».


В начале года Николай Мальцев сделал Ксении Захаровой предложение прямо на сцене. В тот вечер они играли главные роли в балете «Ромео и Джульетта». В самом конце, когда артисты вышли на поклон, Николай достал из-за кулис коробочку с кольцом и встал на одно колено, сорвав бурные овации зрителей. Девушка согласилась.



В мае Николай Мальцев и Ксения Захарова приняли участие в церемонии вручения «Народной премии НГС»: они объявили победителя в номинации «Супермаркет года».

Прочтений: 3657
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено