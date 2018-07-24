Сломанное дерево рухнуло на дорогу рядом со станцией метро «Студенческая»
На улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска сломанное дерево упало на проезжую часть.
Фотографию дерева, лежащего возле автобусной остановки «Метро "Студенческая"», читатель НГС сделал сегодня, 24 июля, около 7 часов утра.
Как видно на фото, сломавшийся ствол перегородил одну полосу в сторону улицы Новогодней.
В начале месяца гроза повалила старое дерево на дорогу в Калининском районе. Клён, который вырвало с корнем, перекрыл проезд внутри квартала на Танковой.
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Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС