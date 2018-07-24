Военные с «Красухами» ослепили самолёты на учениях в Новосибирской области

Условный противник собирался уничтожить стратегические объекты, но ему вовремя помешали

В Сибири прошли военные учения для специалистов по радиоэлектронной борьбе: они помешали условному врагу разбомбить стратегические объекты Новосибирской области.







«По замыслу учений, противник планировал уничтожить объекты военной инфраструктуры с применением авиации и крылатых ракет. Расчёты комплексов радиоэлектронной борьбы "Красуха-4С" своевременно заняли позиции, вскрыли ракетно-авиационную группировку условного противника, нанесли "ослепляющее" воздействие на бортовые радиолокационные станции самолётов и разведывательные спутники, обеспечивающие наведение авиации. Создав искажение навигационного поля, военнослужащие сделали невозможным нанесение прицельного авиационного удара», — описали учения в пресс-службе Центрального военного округа.







В оборонном ведомстве уточнили, что такие учения прошли не только в Сибири, но и на полигонах Урала и Поволжья. Военные научились прикрывать стратегические объекты Новосибирской области, Кузбасса, Свердловской, Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Всего в учениях приняли участие больше 900 военных и 50 машин.





На прошлой неделе в Новосибирской области прошла тренировка лётчиков, которые в этом году закончили военный авиационный вуз. Выпускники устроили ночные полёты на вертолётах Ми-24 и Ми-8АМТШ-В «Терминатор».