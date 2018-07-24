Военные с «Красухами» ослепили самолёты на учениях в Новосибирской области

Условный противник собирался уничтожить стратегические объекты, но ему вовремя помешали
Условный противник собирался уничтожить стратегические объекты, но ему вовремя помешали

В Сибири прошли военные учения для специалистов по радиоэлектронной борьбе: они помешали условному врагу разбомбить стратегические объекты Новосибирской области. 


«По замыслу учений, противник планировал уничтожить объекты военной инфраструктуры с применением авиации и крылатых ракет. Расчёты комплексов радиоэлектронной борьбы "Красуха-4С" своевременно заняли позиции, вскрыли ракетно-авиационную группировку условного противника, нанесли "ослепляющее" воздействие на бортовые радиолокационные станции самолётов и разведывательные спутники, обеспечивающие наведение авиации. Создав искажение навигационного поля, военнослужащие сделали невозможным нанесение прицельного авиационного удара», — описали учения в пресс-службе Центрального военного округа.


В оборонном ведомстве уточнили, что такие учения прошли не только в Сибири, но и на полигонах Урала и Поволжья. Военные научились прикрывать стратегические объекты Новосибирской области, Кузбасса, Свердловской, Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Всего в учениях приняли участие больше 900 военных и 50 машин.


На прошлой неделе в Новосибирской области прошла тренировка лётчиков, которые в этом году закончили военный авиационный вуз. Выпускники устроили ночные полёты на вертолётах Ми-24 и Ми-8АМТШ-В «Терминатор».

Прочтений: 2836
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено