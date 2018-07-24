Японский профессор прочитал лекцию в институте СО РАН и удивился количеству мошек в Академгородке
Профессор Наоки Сугимото посетил СО РАН по приглашению Факультета естественных наук НГУ и прочитал лекцию в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, сообщается на сайте госуниверситета. Кроме того, профессор подписал соглашение о сотрудничестве с Сибирским отделением РАН со стороны Института биомолекулярной инженерии Университета Конэна, директором которого он является.
Лекция японского учёного была посвящена фундаментальным исследованиям, которые в будущем могут иметь значение для лечения различных болезней и для понимания их механизмов. «Академгородок — очень красивое место и очень тихое. Мне кажется, заслуга в этом принадлежит большому количеству умных, образованных людей, людей с ученой степенью, которые здесь живут. Но я был неприятно удивлен большому количеству гнуса — это слабая сторона Академгородка», — сказал профессор Сугимото.
Недавно НГС также писал о том, что университет будет готовить специалистов по ядерной медицине, потребность в которых растёт в радиологических центрах России.
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Валерий Иванов
Фото nsu.ru