Иномарка сбила девушку насмерть на перекрёстке в Октябрьском районе Новосибирска (видео)

Трагедия случилась поздно вечером
Трагедия случилась поздно вечером

Вечером 23 июля возле пересечения улиц Никитина и Кирова в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль, предположительно иномарка, сбил пешехода и скрылся с места происшествия. ДТП произошло около 23:00. От полученных травм молодая девушка скончалась на месте до приезда врачей. Об этом сообщил дежурный врач станции скорой помощи.


Марка автомобиля, сбившего пешехода, и подробности происшествия выясняются, сообщил корреспонденту НГС по телефону дежурный ГУ МВД.






Недавно НГС сообщал также о ДТП, в результате которого автомобиль сбил женщину с коляской, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

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