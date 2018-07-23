Ушла из дома утром и не вернулась: в Новосибирске пропала голубоглазая блондинка

У пропавшей женщины есть особая примета: сломан нос

Новосибирские добровольцы из поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» ищут пропавшую 22 июля женщину: Сороквашена Наталья Михайловна, 1984 года рождения, ушла рано утром из дома и на связь до сих пор не выходила.







В ориентировке сообщаются приметы пропавшей: рост 160 см, среднего телосложения, голубые глаза, короткие светлые волосы, нос сломан после ДТП. Была одета в вязаную фиолетовую кофту, синие лосины и чёрные с белыми полосками кроссовки. С собой у женщины была синяя сумка.







Волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Натальи, сообщать в полицию по единому номеру 112 или на номера «ДоброСпас-Новосибирск» 8–953–887–17–77 и 8–951–387–07–58.







Ранее стало известно, что пропавший 16 июля в Заельцовском районе Новосибирска подросток через неделю был найден живым.

