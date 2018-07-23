«АвтоВАЗ» снял с производства популярную модель

LADA Priora

«АвтоВАЗ» сварил последний кузов седана LADA Priora и готовится полностью снять модель с производства. Технически последние комплекты будут доделаны до конца июля.





«Модель снимается с производства по причине низкого спроса», — уточнили на «АвтоВАЗе». Остатки автомобилей в салонах распродаются по ценам от 424 900 рублей — это самое бюджетное исполнение. Дорогая Priora стоила 533 400 рублей, а это уже порядок цен, подбирающийся к LADA Vesta.





На «АвтоВАЗе» не скрывают, что прекращение производства Priora является последовательным шагом после возникновения автомобилей новых поколений Vesta и XRay, а архаичная техника должна уходить с конвейера. В Новосибирске, напомним, автомобили «Лада» представляют два дилера — «Азия Авто» и «Авто-1».





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