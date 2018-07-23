Пассажир «Тойоты» погиб в аварии на Красном проспекте

На месте аварии работают врачи скорой помощи

Вечером 23 июля на перекрёстке Красного проспекта и улицы Северной в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Carina и Toyota Corolla — в результате аварии погиб мужчина.







ДТП случилось около 20:00 недалеко от остановки «Северная».





«Погиб пассажир "Короллы", мужчина. Водитель травмирован. "Карина" ехала со стороны площади Калинина с поворотом налево, а "Королла" — со стороны Мочищенского шоссе. Они столкнулись, после чего "Королла" выехала на тротуар и врезалась в ограждение», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии.





По словам очевидца, сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.





20 июля беременная пассажирка «Ниссана» пострадала в аварии на перекрёстке Красного проспекта и улицы Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска.

