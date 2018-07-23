В Новосибирске нашёлся подросток, пропавший неделю назад

Вечером 16 июля подросток ушёл на прогулку и не вернулся
Вечером 16 июля подросток ушёл на прогулку и не вернулся

В Новосибирске завершились поиски 15-летнего Кирилла Короткова, который пропал 16 июля в Заельцовском районе Новосибирска.


О том, что школьник нашёлся, сообщили добровольцы поискового отряда «Маяк» вечером 23 июля.


«Подросток найден, жив. Подробности, к сожалению, разглашать не можем», — коротко сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк».


Новосибирские добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски 15-летней Анастасии Терентьевой, которая пропала 29 июня.

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