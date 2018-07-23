В Новосибирске нашёлся подросток, пропавший неделю назад
В Новосибирске завершились поиски 15-летнего Кирилла Короткова, который пропал 16 июля в Заельцовском районе Новосибирска.
О том, что школьник нашёлся, сообщили добровольцы поискового отряда «Маяк» вечером 23 июля.
«Подросток найден, жив. Подробности, к сожалению, разглашать не можем», — коротко сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк».
Новосибирские добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски 15-летней Анастасии Терентьевой, которая пропала 29 июня.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова