Фото: с крыши «Дома под строкой» пропала вечная вывеска «Росгосстраха»

С дома № 30 на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска сняли вывеску «Россгостраха». Информацию об этом в редакцию НГС прислал читатель во второй половине дня.


Вывеска провисела десять лет
Вывеска провисела десять лет


«В центре Новосибирска исчезла вывеска на крыше "Дома под строкой", давно ставшая элементом городского пейзажа», — написал в редакцию НГС читатель.


По словам старшего по дому Евгения Титова, вывеску начали убирать на прошлой неделе, а закончили демонтаж на днях.


«Я за городом был в выходные, вот приехал и увидел, что её полностью сняли. Убирать начали на той неделе. Не знаю точно, сколько она там висела. Лет десять, наверное», — прокомментировал корреспонденту НГС старший по дому Евгений Титов.


Вывеску начали убирать на прошлой неделе
Вывеску начали убирать на прошлой неделе


«Дом под строкой» — один из самых заметных домов в центре Новосибирска. Раньше в нём жили известные академики и художники, а теперь — их потомки.

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