На дорогую машину хватило: новосибирцы стали покупать больше роскошных автомобилей

В сегменте люксовых автомобилей лидирует Lexus NX

В Новосибирске за пять месяцев 2018 года было продано 476 автомобилей премиум-сегмента, сообщает аналитическое агентство «Автостат».







По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатели выросли на 49,2%.





Самой популярной маркой у новосибирцев стала Lexus NX — продано 135 штук. На втором месте по популярности — BMW LX: новосибирцы приобрели 99 автомобилей этой марки. Замыкает тройку лидеров Mercedes RX — в январе–мае в Новосибирске продали 84 таких автомобиля.





Значительная доля российского рынка автомобилей премиум-сегмента приходится на Москву — жители столицы в январе-мае приобрели более 19,5 тысячи таких машин.





Ранее аналитики «Автостата» перечислили модели машин, которые предпочитают покупать новосибирцы в 2018 году: самым популярным оказался кроссовер Hyundai Creta.

