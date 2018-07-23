Автоинспекторы устроили облаву на пьяных водителей: попались больше сотни

С пятницы до утра понедельника автоинспекторы усиленно ловили на дорогах пьяных водителей

Автоинспекция Новосибирской области подвела итоги акции «Нетрезвый водитель», которая проходила в регионе три дня: в это время за руль сели пьяными десятки горожан.







Рейды «Нетрезвый водитель» начались в области ещё в пятницу, 20 июля. Вплоть до сегодняшнего утра инспекторы ДПС усиленно искали пьяных за рулём. На некоторых участках дорог проходили сплошные проверки водителей на состояние опьянения.







Как рассказали корреспонденту НГС в Управлении ГИБДД по Новосибирской области, за время проведения рейда автоинспекторы поймали в регионе 130 подозрительных водителей. На 80 из них сотрудники ДПС составили протоколы за пьяную езду (ст. 12.8 КоАП РФ), 36 отказались от проверки на алкоголь (ст. 12.26 КоАП РФ). Ещё 14 попались на этих нарушениях повторно — теперь им грозит уголовное наказание.







В том числе в Новосибирске автоинспекторам попались 47 водителей, которые сели за руль пьяными или отказались от медосвидетельствования. Для пяти из них это уже повторные нарушения.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что за первую половину 2018 года в регионе произошло 71 ДТП с участием пьяных водителей. В этих авариях погибли 19 человек, ещё 102 получили травмы. «За этот же период сотрудники Госавтоинспекции выявили более 5000 водителей в нетрезвом состоянии», — рассказали в полиции.







Ранее корреспондент НГС нашла родственников погибших в трёх страшных авариях, после которых у дорог появились могильные плиты, и попросила их рассказать о самом ДТП, жизни после него и о том, почему им было важно сделать кенотафы на месте аварии.