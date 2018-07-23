Во дворе на «Родниках» пасутся три верблюда
Днём 23 июля жители жилмассива «Родники» в Калининском районе Новосибирска заметили во дворе дома троих верблюдов — животных привёз цирк.
О том, что во дворе дома
«Около школы разбивает свой лагерь цирк. Сейчас идёт процесс сборки лагеря. Это территория школы (
По наблюдениям корреспондента НГС, сейчас циркачи устанавливают ограждения и выгуливают нескольких верблюдов.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, относится ли площадка для цирка к школе и есть ли у цирка разрешение на работу в этом месте.
В декабре прошлого года в центре Новосибирска горожане наблюдали необычную картину — напротив ЦУМа люди с автоматами водили верблюда.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова