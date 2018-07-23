Во дворе на «Родниках» пасутся три верблюда

Днём 23 июля жители жилмассива «Родники» в Калининском районе Новосибирска заметили во дворе дома троих верблюдов — животных привёз цирк. 


Сейчас животных выгуливают во дворах многоэтажек
Сейчас животных выгуливают во дворах многоэтажек


О том, что во дворе дома № 15/2 на улице Тюленина пасутся верблюды, в редакцию НГС сообщила читательница во второй половине дня.


«Около школы разбивает свой лагерь цирк. Сейчас идёт процесс сборки лагеря. Это территория школы (№ 207. — А.С.)», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Анна.


Верблюдов привезли циркачи
Верблюдов привезли циркачи


По наблюдениям корреспондента НГС, сейчас циркачи устанавливают ограждения и выгуливают нескольких верблюдов. 


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, относится ли площадка для цирка к школе и есть ли у цирка разрешение на работу в этом месте.


В декабре прошлого года в центре Новосибирска горожане наблюдали необычную картину — напротив ЦУМа люди с автоматами водили верблюда.

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