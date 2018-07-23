Во дворе на «Родниках» пасутся три верблюда

Днём 23 июля жители жилмассива «Родники» в Калининском районе Новосибирска заметили во дворе дома троих верблюдов — животных привёз цирк.





Сейчас животных выгуливают во дворах многоэтажек





О том, что во дворе дома № 15/2 на улице Тюленина пасутся верблюды, в редакцию НГС сообщила читательница во второй половине дня.





«Около школы разбивает свой лагерь цирк. Сейчас идёт процесс сборки лагеря. Это территория школы ( № 207 . — А.С.)», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Анна.





Верблюдов привезли циркачи





По наблюдениям корреспондента НГС, сейчас циркачи устанавливают ограждения и выгуливают нескольких верблюдов.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, относится ли площадка для цирка к школе и есть ли у цирка разрешение на работу в этом месте.





В декабре прошлого года в центре Новосибирска горожане наблюдали необычную картину — напротив ЦУМа люди с автоматами водили верблюда.