Водолазы нашли окоченевшее тело в реке под Новосибирском

Тело мужчины обнаружили водолазы

Сегодня, 23 июля, из реки Мильтюш в Искитимском районе Новосибирской области спасатели Бердского поисково-спасательного отряда достали тело мужчины.







По информации спасателей, заявка на поиски двух пропавших в реке мужчин поступила 21 июля.





«В полиции нас просили найти мужчин 1961 года и 1997 года, которые ушли плавать в реку Мильтюш. Мы работали 21-го числа, осуществляли визуальный поиск с катера <…>. 22-го числа также поиски не принесли результатов. <…> Сегодня, 23 июля, три водолаза выехали на место и при проведении водолазных работ обнаружили мужчину <…> примерно в 100 метрах от берега, на глубине 3 метров. Тело было поднято на катер и доставлено на берег», — рассказал корреспонденту НГС начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин.





По словам Козина, найденное тело передали сотрудникам полиции. Сейчас спасатели продолжают поиски второго мужчины.





Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.







В начале июля в Обском море недалеко от посёлка Тула перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей смогли спасти местные жители, оказавшиеся рядом.

