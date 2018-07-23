Над Железнодорожным районом поднялся чёрный дым

Дым в районе улицы Владимировской новосибирцы заметили около 17:00
Дым в районе улицы Владимировской новосибирцы заметили около 17:00

Вечером 23 июля над Железнодорожным районом Новосибирска поднялся чёрный дым.


По наблюдениям корреспондентов НГС, источник дыма находится в районе улицы Владимировской.


Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в 17:00 пожарные выехали на вызов в Железнодорожный район. Что именно там горит, пока неизвестно, точный адрес в пресс-службе также назвать не смогли.


Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.


Дополнение: В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что на Чернышевском спуске горел мусор в металлическом контейнере. 


«Большая пожарная загрузка, поэтому и задымление такое», — пояснили в ведомстве, добавив, что в 17:11 пожарные потушили открытый огонь.


Ранее над городским аэропортом поднялся дым от автобуса, который вспыхнул после ДТП.

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