Над Железнодорожным районом поднялся чёрный дым

Дым в районе улицы Владимировской новосибирцы заметили около 17:00

Вечером 23 июля над Железнодорожным районом Новосибирска поднялся чёрный дым.







По наблюдениям корреспондентов НГС, источник дыма находится в районе улицы Владимировской.







Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в 17:00 пожарные выехали на вызов в Железнодорожный район. Что именно там горит, пока неизвестно, точный адрес в пресс-службе также назвать не смогли.







Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.







Дополнение: В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что на Чернышевском спуске горел мусор в металлическом контейнере.





«Большая пожарная загрузка, поэтому и задымление такое», — пояснили в ведомстве, добавив, что в 17:11 пожарные потушили открытый огонь.





Ранее над городским аэропортом поднялся дым от автобуса, который вспыхнул после ДТП.

