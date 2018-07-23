Над Железнодорожным районом поднялся чёрный дым
Вечером 23 июля над Железнодорожным районом Новосибирска поднялся чёрный дым.
По наблюдениям корреспондентов НГС, источник дыма находится в районе улицы Владимировской.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в 17:00 пожарные выехали на вызов в Железнодорожный район. Что именно там горит, пока неизвестно, точный адрес в пресс-службе также назвать не смогли.
Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.
Дополнение: В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что на Чернышевском спуске горел мусор в металлическом контейнере.
«Большая пожарная загрузка, поэтому и задымление такое», — пояснили в ведомстве, добавив, что в 17:11 пожарные потушили открытый огонь.
Ранее над городским аэропортом поднялся дым от автобуса, который вспыхнул после ДТП.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В нашем Instagram уже больше 36 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС