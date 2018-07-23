Новосибирцы проплыли 6 километров из Азии в Европу
Несколько новосибирцев приняли участие в ежегодном заплыве через Босфор. Для них пролив на два часа закрыли для судоходства.
Как рассказал один из участников заплыва, создатель новосибирского отделения спортивной школы I Love Supersport Егор Егошин, плыть нужно было с азиатского берега Босфора на европейский и преодолеть 6 километров.
«Заплыв довольно простой — там нет никаких сложностей с точки зрения плавания. Но нужно было самостоятельно ориентироваться, знать ключевые точки на берегу, чтобы правильно выстроить дистанцию, поскольку маршрут лежит вдоль пролива, а он делает несколько изгибов», — говорит Егошин.
Кроме того, по словам Егора, приходилось принимать во внимание течения, которые местами могли быть встречными. «И если попал в такое, то можно просто грести на месте», — говорит Егошин.
Заплыв через Босфор проводился в этом году уже в 30-й раз. Чтобы принять в нём участие, нужно вовремя подать заявку и заплатить взнос в размере 100 долларов США.
«Российская квота была выбрана за 13 минут. Те, у кого есть двойное гражданство, подавали заявку как белорусы, украинцы и т. д., поскольку в других странах конкуренция, как правило, меньше», — говорит Егошин.
Егор Егошин говорит, что знает ещё как минимум о трёх новосибирцах, которые в этом году участвовали в заплыве, но допускает, что их было больше.
По словам спортсмена-любителя, сам он никогда целенаправленно плаванием не занимался и впервые начал тренироваться в этом виде спорта только в прошлом году.
Те, кто не успел зарегистрироваться на заплыв через Босфор или не имел для этого средств, мог проплыть ту же дистанцию в минувшую субботу, когда массовый заплыв проводился в Оби.
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Стас Соколов
Фото автора (1, 5), схема на основе карты google.ru/maps (2), предоставлены Егором Егошиным (3, 4)