Новосибирцы проплыли 6 километров из Азии в Европу

Несколько новосибирцев приняли участие в ежегодном заплыве через Босфор. Для них пролив на два часа закрыли для судоходства.







Мост султана Мехмеда Фатиха, под которым нужно было пройти участникам заплыва





Как рассказал один из участников заплыва, создатель новосибирского отделения спортивной школы I Love Supersport Егор Егошин, плыть нужно было с азиатского берега Босфора на европейский и преодолеть 6 километров.







Дистанция заплыва (азиатский берег справа)





«Заплыв довольно простой — там нет никаких сложностей с точки зрения плавания. Но нужно было самостоятельно ориентироваться, знать ключевые точки на берегу, чтобы правильно выстроить дистанцию, поскольку маршрут лежит вдоль пролива, а он делает несколько изгибов», — говорит Егошин.







Вид на Босфор с воды





Кроме того, по словам Егора, приходилось принимать во внимание течения, которые местами могли быть встречными. «И если попал в такое, то можно просто грести на месте», — говорит Егошин.







Егор Егошин после заплыва





Заплыв через Босфор проводился в этом году уже в 30-й раз. Чтобы принять в нём участие, нужно вовремя подать заявку и заплатить взнос в размере 100 долларов США.





«Российская квота была выбрана за 13 минут. Те, у кого есть двойное гражданство, подавали заявку как белорусы, украинцы и т. д., поскольку в других странах конкуренция, как правило, меньше», — говорит Егошин.







Заплыв через Босфор проводится Турцией уже в 30-й раз





Егор Егошин говорит, что знает ещё как минимум о трёх новосибирцах, которые в этом году участвовали в заплыве, но допускает, что их было больше.







По словам спортсмена-любителя, сам он никогда целенаправленно плаванием не занимался и впервые начал тренироваться в этом виде спорта только в прошлом году.







Те, кто не успел зарегистрироваться на заплыв через Босфор или не имел для этого средств, мог проплыть ту же дистанцию в минувшую субботу, когда массовый заплыв проводился в Оби.