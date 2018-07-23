Живём взаймы: у новосибирцев вырос интерес к кредитным картам
Жители Новосибирской области стали в два раза чаще оформлять кредитные карты.
К такому выводу пришли аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По их данным, всего за II квартал 2018 года новосибирцы получили
В целом по России темпы выдачи кредитных карт за год выросли на 59,1%.
«Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заёмщикам. В том числе благодаря привлекательным условиям по кредиткам», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Новосибирская область по количеству выданных кредиток занимает 12-е место в России. Лидером списка оказалась Москва: за II квартал жители столицы взяли в банках
Ранее НГС рассказывал историю бывшего бармена Александр Рогозина: банк с ошибкой закрыл ему кредитную карту, а потом обвинил клиента в непорядочности. В деле разбирались суды разных инстанций, в итоге за ошибку в 1 копейку банк был вынужден заплатить 100 тысяч рублей.
Новосибирский экономист Владимир Клисторин пояснял, что популярность кредитных карт растёт из-за того, что реальные доходы населения не растут. При этом порой банки выдают кредитные карты клиентам, которые не вполне понимают риски, связанные с использованием этого продукта.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой