Живём взаймы: у новосибирцев вырос интерес к кредитным картам

За три месяца новосибирцы набрали в банках больше 60 тысяч кредиток

Жители Новосибирской области стали в два раза чаще оформлять кредитные карты.







К такому выводу пришли аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).





По их данным, всего за II квартал 2018 года новосибирцы получили 60 864 новых кредитных карт. Это на 46,9% больше, чем в апреле — июне 2017 года, когда банки оформили жителям Новосибирской области 41 428 кредиток.







В целом по России темпы выдачи кредитных карт за год выросли на 59,1%.







«Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заёмщикам. В том числе благодаря привлекательным условиям по кредиткам», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.







Новосибирская область по количеству выданных кредиток занимает 12-е место в России. Лидером списка оказалась Москва: за II квартал жители столицы взяли в банках 150 208 кредитных карт. В Сибири больше всего кредиток получили жители Кемеровской области ( 66 044 штуки) и Красноярского края ( 65 499 штук).





Ранее НГС рассказывал историю бывшего бармена Александр Рогозина: банк с ошибкой закрыл ему кредитную карту, а потом обвинил клиента в непорядочности. В деле разбирались суды разных инстанций, в итоге за ошибку в 1 копейку банк был вынужден заплатить 100 тысяч рублей.





Новосибирский экономист Владимир Клисторин пояснял, что популярность кредитных карт растёт из-за того, что реальные доходы населения не растут. При этом порой банки выдают кредитные карты клиентам, которые не вполне понимают риски, связанные с использованием этого продукта.