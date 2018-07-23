Лучше объехать: перекрёсток на улице Бориса Богаткова раскопают на две недели
Сегодня, 23 июля, новосибирские коммунальщики начинают ремонт теплотрассы на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской в Октябрьском районе города.
«Проезжая часть улицы Бориса Богаткова в районе дома
В мэрии уточнили, что аварийный ремонт будут делать специалисты «Тепловых сетей».
Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
Также сейчас закрыто движение транспорта по улице Семьи Шамшиных в районе дома
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)