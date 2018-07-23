Лучше объехать: перекрёсток на улице Бориса Богаткова раскопают на две недели

Ремонт продлится до 7 августа

Сегодня, 23 июля, новосибирские коммунальщики начинают ремонт теплотрассы на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской в Октябрьском районе города.





«Проезжая часть улицы Бориса Богаткова в районе дома № 156 сужена на пять метров, улица Воинская закрыта в районе дома № 5 . Окончание работ запланировано на 7 августа», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В мэрии уточнили, что аварийный ремонт будут делать специалисты «Тепловых сетей».





Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.





Схема сужения и перекрытия



