Видео: известный трюкач на самокате выступил на «Спартаке»
Известный московский экстремальщик и исполнитель сложных трюков на самокате Петя Бондарь провёл показательное выступление на стадионе «Спартак». О приезде члена команды Rocket Show корреспонденту НГС рассказал один из организаторов этих гастролей, руководитель эстрим-парка «ВелоТочка» Игорь Антропов.
«В рамках приезда Петра должны были пройти соревнования, но поскольку шёл дождь, то соревнования перенесены на выходные. Пока точно не известно на какой день. <…> А соревнования у нас делятся на две части: трюковую и гоночную. Вот состязания на самый длинный прыжок и самый лучший трюк уже прошли», — сообщил Игорь Антропов.
По словам Антропова, дальше всех удалось прыгнуть на самокате нескольким райдерам — они улетели на расстояние в 5 м.
Приезжий экстремальщик Петя Бондарь продемонстрировал своё мастерство.
В конце 2017 года в Новосибирск прилетели известные сноубордисты, которые показали трюки на набережной Оби и возле общежитий НГУ.
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Илья Калинин
Фото и видео Максима Городецкого, предоставлены Игорем Антроповым