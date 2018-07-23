Видео: известный трюкач на самокате выступил на «Спартаке»

Известный московский экстремальщик и исполнитель сложных трюков на самокате Петя Бондарь провёл показательное выступление на стадионе «Спартак». О приезде члена команды Rocket Show корреспонденту НГС рассказал один из организаторов этих гастролей, руководитель эстрим-парка «ВелоТочка» Игорь Антропов.


Известный экстремальщик Павел Бондарь прилетел в Новосибирск на городские соревнования, но помешал дождь
Известный экстремальщик Павел Бондарь прилетел в Новосибирск на городские соревнования, но помешал дождь


«В рамках приезда Петра должны были пройти соревнования, но поскольку шёл дождь, то соревнования перенесены на выходные. Пока точно не известно на какой день. <…> А соревнования у нас делятся на две части: трюковую и гоночную. Вот состязания на самый длинный прыжок и самый лучший трюк уже прошли», — сообщил Игорь Антропов.


Победителей на самый длинный прыжок и самый красивый трюк было несколько
Победителей на самый длинный прыжок и самый красивый трюк было несколько


По словам Антропова, дальше всех удалось прыгнуть на самокате нескольким райдерам — они улетели на расстояние в 5 м. 


Приезжий экстремальщик Петя Бондарь продемонстрировал своё мастерство.



В конце 2017 года в Новосибирск прилетели известные сноубордисты, которые показали трюки на набережной Оби и возле общежитий НГУ. 

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