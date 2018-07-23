На месте хипстерской закусочной в центре открылось кафе с пятью видами турецкого кебаба

В торцевом помещении офисного здания на Романова, 28 в центре Новосибирска открылось кафе турецкой кухни Chef's Doner Kebab. Заведение открыли собственники помещения, однако кухню в нём ставит и готовит повар и ресторатор Даниэль Шарипов, известный уже несколькими турецкими проектами.


Заведение заняло небольшое помещение с торца здания на Романова, 28
Заведение заняло небольшое помещение с торца здания на Романова, 28


Chef's Doner Kebab — уже третий арендатор этой площадки за последнее время. Сначала здесь работал Pastrami bar, где подавали сэндвичи с мариновано-копченой говядиной, потом чуть больше месяца — бургерная. 


Сейчас внутри заведения — маленький зал с длинным диваном и тремя круглыми столиками, но Даниэль Шарипов планирует организовать на улице небольшую летнюю веранду.


Пока Даниэль Шарипов готовит в «Донере» сам 
Пока Даниэль Шарипов готовит в «Донере» сам 


Главное блюдо заведения — турецкие кебабы, как традиционные, так и осовремененные. Так, в «дойч кебабе» используются только маринованные овощи, как принято в немецких кебабных, которые ориентируются на местные вкусы. В «кибрис кебабе», название которого образовано от Kıbrıs — турецкого названия острова Кипр, добавляют обычный сыр или фету. Цены на кебабы начинаются со 155 рублей. Кроме того, в закусочной можно будет заказать турецкие котлеты — кавурму и кюфту. Все блюда подают двумя способами: в лаваше навынос и на тарелке на месте.


Донер-кебаб за 155 рублей
Донер-кебаб за 155 рублей


Это уже не первый проект Даниэля Шарипова. Ещё в 2007 году он открыл на проспекте Димитрова Turkish café-bar, а последним по счету заведением ресторатора стало кафе Sofra на Красном проспекте, которое закрылось в начале этого лета.


Пока в закусочной готовят только из курятины, но обещают, что со временем тут появятся и другие виды мяса
Пока в закусочной готовят только из курятины, но обещают, что со временем тут появятся и другие виды мяса


«Я к "Софре" уже год не имею отношения — продал этот бизнес. Но там плохо дела пошли. Обидно. Хочу здесь сделать, чтобы правильный кебаб был», — пояснил повар-предприниматель.


В закусочной всего три столика
В закусочной всего три столика


Донер-кебаб — турецкое название блюда, которое в России больше известно как шаурма. По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает более 270 заведений, которые предлагают шаурму. Самая крупная сеть, которая делает упор на это блюдо, — «Дядя Дёнер», которая, по данным 2ГИС, объединяет 86 точек в городе и окрестностях. Вторая по размеру сеть в этом формате — MGrill. Именно этим сетям принадлежат и ближайшие к Chef's Doner Kebab точки с шаурмой.

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