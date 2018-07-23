«Эмоций вал»: новосибирские рокеры спели перед десятками тысяч европейцев

Новосибирская металл-группа Rhemorha закончила большой зарубежный тур — первыми слушателями нового альбома сибирских музыкантов стали европейцы.


Первыми слушателями нового альбома сибиряков стали европейцы. На фото — концерт в Бухаресте 22 июля (арена Romexpo)
Первыми слушателями нового альбома сибиряков стали европейцы. На фото — концерт в Бухаресте 22 июля (арена Romexpo)


Музыканты Rhemorha вернулись из июльского тура c концертами в Болгарии, Румынии и Сербии. На последнее шоу, которое сибиряки устроили 22 июля вместе с британской хэви-метал группой Judas Priest в Бухаресте, пришли 30 тысяч человек, рассказал корреспонденту НГС участник группы Rhemorha гитарист Алексей Пахомов.


Новый альбом написан полностью на английском языке
Новый альбом написан полностью на английском языке


Новосибирцы сыграли песни с нового англоязычного альбома Natural Born Groov — сейчас в Сети доступен одноимённый сингл. Как отметил гитарист, на альбоме есть композиции, записанные с музыкантами из культовых групп Sepultura и Machine Head.


На концерт в Бухаресте, где сибирские металлисты представили альбом, пришли 30 тысяч зрителей
На концерт в Бухаресте, где сибирские металлисты представили альбом, пришли 30 тысяч зрителей


«Эмоций вал! Приняли отлично. Этот тур рекламный [в поддержку нового альбома], мы специально напоминаем о себе перед выпуском второго альбома Natural Born Groove, работа над которым шла весь этот год во Флориде. Это второй тур группы по Европе, однако настолько статусных мероприятий не было в первом [туре]», — объяснил Алексей Пахомов.


Сингл Natural Born Groove. Альбом будет доступен в Сети чуть позже, пообещали музыканты


Первый концерт Rhemorha, играющей в основном в стиле groove metal, состоялся около 10 лет назад в Новосибирске. Сейчас в составе группы — Михаил Кирющенко (барабаны), Александр Зиновьев (бас), Евгений Пупков (вокал), Алексей Пахомов (гитара) и Сергей Полянский (гитара). Сибирские металлисты уже выступали на одной сцене с известными рок-музыкантами, в том числе Scorpions, Sepultura и Korn.


В этом году ещё один известный новосибирский гитарист — Евгений Каргаполов — начал работать с зарубежным музыкантом. Александр Шуб из Дании присылает ему записанные партии барабанов и баса, а Каргаполов добавляет свою гитару и сводит всё в единую композицию.

Прочтений: 2527
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено