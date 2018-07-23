«Эмоций вал»: новосибирские рокеры спели перед десятками тысяч европейцев

Новосибирская металл-группа Rhemorha закончила большой зарубежный тур — первыми слушателями нового альбома сибирских музыкантов стали европейцы.







Первыми слушателями нового альбома сибиряков стали европейцы. На фото — концерт в Бухаресте 22 июля (арена Romexpo)





Музыканты Rhemorha вернулись из июльского тура c концертами в Болгарии, Румынии и Сербии. На последнее шоу, которое сибиряки устроили 22 июля вместе с британской хэви-метал группой Judas Priest в Бухаресте, пришли 30 тысяч человек, рассказал корреспонденту НГС участник группы Rhemorha гитарист Алексей Пахомов.







Новый альбом написан полностью на английском языке





Новосибирцы сыграли песни с нового англоязычного альбома Natural Born Groov — сейчас в Сети доступен одноимённый сингл. Как отметил гитарист, на альбоме есть композиции, записанные с музыкантами из культовых групп Sepultura и Machine Head.





На концерт в Бухаресте, где сибирские металлисты представили альбом, пришли 30 тысяч зрителей





«Эмоций вал! Приняли отлично. Этот тур рекламный [в поддержку нового альбома], мы специально напоминаем о себе перед выпуском второго альбома Natural Born Groove, работа над которым шла весь этот год во Флориде. Это второй тур группы по Европе, однако настолько статусных мероприятий не было в первом [туре]», — объяснил Алексей Пахомов.







Сингл Natural Born Groove. Альбом будет доступен в Сети чуть позже, пообещали музыканты





Первый концерт Rhemorha, играющей в основном в стиле groove metal, состоялся около 10 лет назад в Новосибирске. Сейчас в составе группы — Михаил Кирющенко (барабаны), Александр Зиновьев (бас), Евгений Пупков (вокал), Алексей Пахомов (гитара) и Сергей Полянский (гитара). Сибирские металлисты уже выступали на одной сцене с известными рок-музыкантами, в том числе Scorpions, Sepultura и Korn.







В этом году ещё один известный новосибирский гитарист — Евгений Каргаполов — начал работать с зарубежным музыкантом. Александр Шуб из Дании присылает ему записанные партии барабанов и баса, а Каргаполов добавляет свою гитару и сводит всё в единую композицию.

