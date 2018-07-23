Лето ещё будет: синоптики рассказали, когда в Новосибирск вернётся тепло

Завтра дневная температура не поднимется выше 18 градусов

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие несколько дней — температуры превысят 20 градусов только послезавтра.







«Над нашими районами, над районами Новосибирска и востока Новосибирской области наиболее плотная облачность, связанная с высотным циклоном. Он малоподвижный, очень активный. Максимально развитие сейчас он достигает — вчера и сегодня. Затем постепенно он начнёт разрушаться, ослабевать, терять свою силу, смещаться на юго-восток, на районы Казахстана, а затем далее на Монголию, уже окончательно потеряв свою энергию», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







Сегодня, как и вчера в Новосибирске, прогнозируют продолжительные дожди, а также довольно прохладную погоду.







«Такая погода сохранится ещё завтра и часть суток 25-го числа. Мы ожидаем дожди, облачную погоду, ветер будет северного, северо-восточного направления где-то 4–9 м/с или 3–8 м/с. Местами порывы до 13–14 м/с.







Температурный фон ночью порядка 12–14 градусов, а днём завтра наиболее холодный день — больше всего осадков ждём, поэтому будет прохладнее.







Мы ожидаем завтра где-то 16–18 градусов, а затем температура будет постепенно повышаться. Интенсивность осадков ослабеет, и в последующие сутки дневные температуры будут 21–23, 22–24 градуса», — отметила Марина Виноградова.







Она добавила, что тепло в Новосибирск ещё вернётся — облака исчезнут и и выглянет солнце.