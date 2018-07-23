Сибирячка в красном белье попала в финал конкурса самых сексуальных россиянок

26-летняя Екатерина Киселёва — единственная из десятков жительниц Новосибирска, которая смогла дойти до финала конкурса

Жительница Новосибирска Екатерина Киселёва попала в топ-10 красоток конкурса Miss MAXIM — она борется за право оказаться на обложке одного из номеров журнала.







Вместе с 26-летней сибирячкой в финалистах оказались девушки из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Магнитогорска, Перми и Москвы. Победительницу выберет жюри на этой неделе — 25 июля. Она получит корону, подарки, а также фотосессию для обложки сентябрьского выпуска журнала MAXIM.





Конкурс Miss MAXIM – 2018 начался ещё весной, когда жительницы Новосибирска начали выкладывать в соцсети откровенные снимки со специальным хештегом. После этого с помощью народного голосования редакция журнала составила топ-100 красоток, куда попали сразу две сибирячки. Им устроили фотосессию в нижнем белье, а затем выбрали десятку финалисток.





Корреспондент НГС поговорил с несколькими девушками, которые приняли участие в конкурсе, — они рассказали о забавных случаях пикапа и о том, как относятся к откровенным фото.