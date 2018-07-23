Новосибирцы стали реже делить комнаты с арендаторами

Иногда комнаты сдают и одновременно выставляют на продажу, как в этом случае на улице Титова
Иногда комнаты сдают и одновременно выставляют на продажу, как в этом случае на улице Титова

В Новосибирске стало меньше квартир, в которых хозяева живут сами и сдают комнаты: за год их число упало с 543 объявлений до 308, подсчитали аналитики N1.RU.


При этом аренда комнаты в такой квартире остаётся самым дешёвым вариантом аренды — средняя стоимость составляет около 6 тысяч рублей в месяц. Самый дешёвый вариант специалисты нашли в хрущёвке на улице Жуковского — здесь комнату можно снять всего за 4 тысячи рублей. «Живёт одна простая женщина не вредная», — описал хозяйку частный риелтор.


В том же районе на улице Переездной «адекватная работающая пенсионерка» предлагает комнату с гарантией замужества: «Кто хочет выйти замуж, вам сюда! Кто снимал комнату, в течение года выходили замуж. Комната заколдована», — обещает объявление девушкам в дополнение к новому дивану, шкафу-купе, столику и «амвеевскому порошку».


Чаще всего комнату в квартире предлагают снять пожилые одинокие женщины, подтверждают аналитики, хотя есть предложения и от мужчин. На цену аренды это не влияет. «Сдача в аренду свободных квадратов в собственной квартире — это самый простой способ получить прибавку к пенсии, но сегмент, конечно же, себя изживает, — рассуждает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Жить в одной квартире с посторонними пожилыми людьми молодые люди сейчас согласятся только в случаях крайней нужды».


Аренда комнаты в квартире с хозяином, как правило, даже дешевле комнат в общежитиях — в среднем на 2 тысячи рублей в месяц. 


Самые дорогие комнаты в аренду предлагают в Академгородке: например, две комнаты в большой квартире на 1-м этаже панельного дома на Весеннем проезде, в паре минут от нового главного корпуса НГУ и рядом с остановкой и торговым центром, предприимчивый первокурсник ЭФ НГУ сдаёт за 19,9 и 24,9 тысячи рублей в месяц. В каждой из комнат есть раковина и двуспальная кровать с матрасом и ящиками для хранения, письменный стол и гардероб.


«В гостиной большой стол вдоль окна, над ним светильники в стиле Loft, два роскошных кожаных дивана Chester, потолочные и встроенные в стену светильники, тёплый пол под стильной керамической плиткой, барная стойка, кухонный гарнитур с новой встроенной техникой», — описывает квартиру собственник, подчёркивая, что живёт в одной из комнат и при выборе соседей будет отдавать приоритет первокурсникам экономического факультета, в особенности — менеджмента.


Стоимость самых дешёвых отдельных квартир в аренде при этом составляет сегодня 8–9 тысяч рублей в месяц, но такие варианты расположены на окраинах. Между тем в этом году даже самые дешёвые варианты выросли в цене

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