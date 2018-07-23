Изданная к 20-летию НГС книга появилась в открытой продаже

Магазины «Перемен» находятся на Орджоникидзе, 43 и Морском проспекте, 16
Магазины «Перемен» находятся на Орджоникидзе, 43 и Морском проспекте, 16

Книга с историей города за последние 20 лет «Новосибирск 1998–2018», выпущенная НГС совместно с издательством Gelio Vostok, появилась в открытой продаже — её можно приобрести в книжных магазинах «Перемен».


Книга выпущена в честь 20-летия нашего сайта, который ежедневно описывает жизнь города. 


В красочном издании 128 страниц. Создатели отмечают, что на страницах книги хотели показать изменение Новосибирска во всём — в видах города, технологиях и даже качестве фотографий. Книга рассказывает о ключевых событиях из жизни Новосибирска, которые два десятилетия освещал НГС.


Теперь книга продаётся в книжных магазинах «Перемен» на Орджоникидзе, 43 и Морском проспекте, 16. Цена — 3000 рублей.


В книге есть не только новосибирские события и явления, но и общероссийские, которые были важны, повлияли на жизнь города
В книге есть не только новосибирские события и явления, но и общероссийские, которые были важны, повлияли на жизнь города


«Я живу в Новосибирске недавно, и книга показалась очень интересной именно тем, что хорошо отследить, в какой момент эти события становятся тебе знакомы, начинаешь вспоминать: "О, под этот град я попала, а про купание слонов только завистливо смотрела видео". А ещё узнаёшь новую сторону Новосибирска, потому что невозможно отследить сразу всё. Эта книга — фактически фотоальбом, который приятно открыть с друзьями или семьёй, с обязательным выяснением новых подробностей и "а помнишь, помнишь...". Так что думаю, она будет интересна как тем, кто живёт здесь давно, так и тем, кто только приехал», — рассказала корреспонденту НГС администратор магазина «Перемен» Ирина Рекуть.


Кроме того, купить издание можно в коммерческом отделе НГС, позвонив по номеру: 8-800-2000-383.


В мае мы впервые опубликовали отрывки из этой книги с ключевыми событиями из жизни Новосибирска, а первыми читателями книги стали гости «Народной премии НГС».

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