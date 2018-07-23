В Новосибирске высадились суданские разведчики в деловых костюмах

Последними в Новосибирск прилетели разведчики из Судана

В Новосибирск приехали все команды, которые примут участие в международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки»: последними на соревнования прилетели разведчики из Судана.







«В общей сложности в Новосибирск для участия в международных соревнованиях прибыли около 200 иностранных военнослужащих», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Это разведчики из Китая, Армении, Казахстана, Узбекистана, Зимбабве, Судана и Белоруссии.







Всех участников конкурса торжественно встретили с оркестром и караваем.







«Разведчики разместились в Новосибирском высшем военном командном училище, прошли медицинский осмотр, и в ближайшее время они приступят к тренировкам, а также пройдут инструкторские занятия по порядку прохождения этапов конкурса», — рассказали в оборонном ведомстве.







Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» будет проходить в Новосибирске в течение двух недель. Торжественная церемония открытия состоится 28 июля в Центральном парке.







Всего в конкурсе примут участие около двух сотен военных из других стран





Конкурсанты уже прошли медицинский осмотр и сейчас готовятся к тренировкам





Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» начнётся 28 июля, а завершится 10 августа



