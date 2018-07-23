Видео: кран вытащил автомобиль из провала в тихом центре

Машина провалилась в яму около 8 часов утра
Машина провалилась в яму около 8 часов утра

Утром 23 июля в Новосибирске из ямы на улице Революции достали «Хонду», которая ушла под землю вместе с провалившимся асфальтом.


Машину очевидцы заметили около 8 часов утра. По словам читательницы НГС Екатерины Сай, «Хонда» застряла в яме недалеко от здания по адресу Революции, 1.


К 11:00 автомобиль вытащили с помощью крана.


НГС отправил запрос по ситуации с ямой в пресс-центр мэрии Новосибирска и СГК.



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