«Лада» вылетела на тротуар после ДТП на улице Бориса Богаткова

Утром 23 июля на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Гаранина в Октябрьском районе Новосибирска «Лада» столкнулась с «Ниссаном Санни», а затем вылетела на тротуар.


«Автомобиль ВАЗ двигался по Богаткова со стороны Кирова и при повороте на улицу Гаранина столкнулся с автомобилем «Ниссан», который двигался во встречном направлении. Пострадавших нет», — сообщают в службе аварийных комиссаров «Альянс»
«Автомобиль ВАЗ двигался по Богаткова со стороны Кирова и при повороте на улицу Гаранина столкнулся с автомобилем «Ниссан», который двигался во встречном направлении. Пострадавших нет», — сообщают в службе аварийных комиссаров «Альянс»


«"Ладу" утащили на тросу, "Ниссан" воспользовался услугой эвакуатора», — добавляют аваркомы
«"Ладу" утащили на тросу, "Ниссан" воспользовался услугой эвакуатора», — добавляют аваркомы


В «Ниссане» сработали подушки безопасности, отмечают в «Альянсе»
В «Ниссане» сработали подушки безопасности, отмечают в «Альянсе»


На прошлой неделе в Дзержинском районе на тротуар выехал ещё один автомобиль — машина врезалась в рекламную конструкцию на пересечении проспекта Дзержинского и Индустриальной.

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