«Лада» вылетела на тротуар после ДТП на улице Бориса Богаткова

На прошлой неделе в Дзержинском районе на тротуар выехал ещё один автомобиль — машина врезалась в рекламную конструкцию на пересечении проспекта Дзержинского и Индустриальной .

Утром 23 июля на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Гаранина в Октябрьском районе Новосибирска «Лада» столкнулась с «Ниссаном Санни», а затем вылетела на тротуар.

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Елена Громкова

Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»