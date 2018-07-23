Проливные дожди отключили светофоры на Ипподромской
Утром 23 июля отключились светофоры на перекрёстке Ипподромской и Писарева в Центральном районе Новосибирска.
«На месте уже работает бригада. [Отключение] опять вызвано стабильными ночными, вчерашними дождями — там небольшое замыкание», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
Кроме того, по данным учреждения, не работают светофоры на перекрёстке Троллейной и Степной в Ленинском районе. По предварительной информации, они также могли отключиться из-за дождя. Бригада СМЭУ уже разбирается с неполадками — к обеду светофоры на перекрёстках должны заработать, добавили в учреждении.
Такая же ситуация возникала в Новосибирске в середине июня: тогда из-за непогоды отключились светофоры сразу в нескольких местах.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова